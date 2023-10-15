Руслан Малиновський заробив третю жовту картку і отримав один матч дискваліфікації.

Футболіст збірної України Руслан Малиновський не зможе допомогти "синьо-жовтим" у поєдинку наступного туру кваліфікації Євро-2024.

Досвідчений півзахисник отримав жовту картку в поєдинку 7-го туру проти Північної Македонії, яка стала для нього третьою в рамках поточного відбору на ЧЄ-2024. Таким чином, через перебір "гірчичників" Малиновський відбуватиме один матч дискваліфікації.

Нагадаємо, поєдинок проти Північної Македонії підопічні Сергія Реброва виграли з рахунком 2:0. Руслан Малиновський починав цю гру на лавці запасних і з'явився на полі на 68-й хвилині. Жовту картку він заробив лише через хвилину перебування на полі. Результативними діями Руслан у цій грі не відзначився.

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Проти Мальти національна збірна України зіграє 17 жовтня.

Додамо, що за шість зіграних матчів в рамках відбіркового турніру Євро-2024 команда Сергія Реброва набрала 10 очок і займає третє місце в групі C. На першому місці йде Аннлія (13 очок), друге місце у Італії (10 очок). Північна Македонія набрала 7 очок і займає четверту позицію. Мальта (0 очок) - остання.

У фінальну частину Євро-2024 вийдуть команди, які займуть перше і друге місця у відбіркових групах.

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