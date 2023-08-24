Мадридський "Реал" у третьому турі Ла Ліги зіграє проти "Сельти".

У п'ятницю, 25 серпня, відбудеться поєдинок третього туру чемпіонату Іспанії з футболу, в якому мадридський "Реал" зустрінеться з "Сельтою".

Гра пройде на стадіоні "Балаїдос" у Віго.

Головний тренер "вершкових" Карло Анчелотті напередодні поєдинку розповів, хто буде основним воротарем команди в поєдинку з "Сельтою". За словами італійського фахівця, місце у воротах займе новачок клубу Кепа Аррісабалага.

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"Воротар на матч проти "Сельти"? Так, це буде Кепа", - наводить слова Анчелотті видання AS.

Кепа Аррісабалага перейшов в "Реал" на правах оренди з лондонського "Челсі". Мадридський клуб підписав іспанського воротаря після того, як важку травму отримав основний кіпер "вершкових" Тібо Куртуа.

У перших двох турах Ла Ліги ворота "Реала" захищав українець Андрій Лунін, пропустивши один гол. Підопічні Карло Анчелотті виграли обидва матчі - проти "Атлетіка" (2:0) і "Альмерії" (3:1).

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