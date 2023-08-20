Андрій Лунін отримав високу оцінку за матч проти "Альмерії".

У суботу, 19 серпня, відбувся поєдинок другого туру чемпіонату Іспанії з футболу, в якому "Альмерія" приймала мадридський "Реал".

Гра проходила на "Естадіо де лос Хуегос Медітерранеос" і завершилася з рахунком 3:1 на користь підопічних Карло Анчелотті.

Рахунок у грі сенсаційно відкрили господарі поля - вже на 3-й хвилині Серхіо Аррібас ударом головою вразив ворота Андрія Луніна.

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Відігратися "Реалу" вдалося на 19-й хвилині - гол забив англійський півзахисник Джуд Беллінгем. На 60-й хвилині зустрічі Беллінгем оформив дубль і вивів "вершкових" вперед.

Третій м'яч "Реала" був забитий на 73-й хвилині - бразильський вінгер Вінісіус Жуніор відправив м'яч у сітку воріт шедевральним ударом з лінії штрафного майданчика.

"Альмерія" - "Реал" - 1:3

Голи: Аррібас, 3 - Беллінгем, 19, 60, Вінісіус, 73

"Альмерія": Максимільяну, Пубіль (Посо, 69), Чумі, Гонсалес, Акьєма, Робертоне (Мелеро, 69), Мохаммед, Ембарба, Аррібас (Пуйгмаль, 90+1), Рамазані (Коне, 61), Суарес (Лазаро, 90+1)

"Реал": Лунін, Карвахаль, Рюдігер, Алаба, Фран Гарсія, Вальверде (Васкес, 90), Чуамені, Кроос (Камавінга, 72), Беллінгем (Хоселу, 81), Вінісіус (Діас, 90), Родріго (Модріч, 72)

Попередження: Чумі

Огляд матчу:

Відзначимо важливий внесок у перемогу "Реала" Андрія Луніна. Український голкіпер зробив кілька приголомшливих сейвів, чим сильно допоміг "вершковим" у цій грі.

Статистичний портал WhoScored поставив Луніну за цю гру 7,68. Більш високі оцінки в складі "Реала" отримали Джуд Беллінгем (9,1) і Вінісіус Жуніор (7,94). Ще два гравці отримали практично ідентичні оцінки: Орельєн Чуамені (7,7) і Тоні Кроос (7,69).

Нагадаємо, "Альмерія" почала новий сезон Ла Ліги з поразки в матчі з "Райо Вальєкано" (0:2). "Реал" в 1-му турі обіграв "Атлетик" Більбао (2:0).

У наступному турі чемпіонату Іспанії "Реал" зіграє з "Сельтою", а "Альмерія" поміряється силами з "Кадісом".

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