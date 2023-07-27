Андрій Лунін був визнаний найкращим гравцем цього матчу.

У ніч на 27 липня відбувся товариський поєдинок, в якому мадридський "Реал" протистояв "Манчестер Юнайтед".

Зустріч проходила в Х'юстоні на стадіоні "Ен-Ер-Джі Стедіум" і завершився перемогою клубу з Іспанії з рахунком 2:0.

Перший гол у цій зустрічі забив англійський півзахисник Джуд Беллінгем. Асистував йому німецький захисник Антоніо Рюдігер.

На 89-й хвилині матчу "Реалу" вдалося подвоїти перевагу в рахунку - фантастичний гол бісіклетою забив іспанський нападник Хоселу. Він відзначився після передачі Лукаса Васкеса.

"Реал" - "Манчестер Юнайтед" - 2:0

Голи: Беллінгем, 6, Хоселу, 89

"Реал": Лунін, Карвахаль (Васкес, 46), Рюдігер (Начо, 46), Алаба (Мілітао, 46), Гарсія (Менді, 46), Модріч (Діас, 62), Чуамені (Кроос, 46), Камавінга, Беллінгем (Вальверде, 46), Родріго (Хоселу, 61), Вінісіус (Ніко Паз, 72)

"Манчестер Юнайтед": Онана, Ван-Біссака (Далот, 62), Варан (Магуайр, 62), Мартінес (Лінделеф, 62), Шоу (Вільямс, 62), Каземіро (Мактоміней, 62), Майну (Еріксен, 5 (ван де Бек, 62)), Маунт (Пельістрі, 62), Фернандеш, Гарначо (Антоні, 62), Рашфорд (Санчо, 62)

Попередження: Камавінга - Мартінес, Фернандеш

Огляд матчу:

Ворота "вершкових" у цьому поєдинку захищав український голкіпер Андрій Лунін. Українець зробив 5 сейвів, виграв 2 повітряні дуелі з 2, 1 раз вдало зіграв за межами штрафного і віддав 27 точних передач з 34.

Статистичний портал Sofascore поставив Луніну найвищу оцінку в обох командах - 8,4.

Відзначимо, що для "Реала" це другий матч після виходу з відпустки. Раніше "вершкові" перемогли"Мілан" (3:2). "Манчестер Юнайтед" зіграв вже свій п'ятий матч. "Червоні дияволи" перемогли "Лідс" (2:0), "Ліон" (1:0) і "Арсенал" (2:0), а також програли "Рексхему" (1:3).

Наступний свій товариський матч "Реал" зіграє з "Барселоною". "Манчестер Юнайтед" свій наступний спаринг запланував провести з дортмундською "Боруссією".

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