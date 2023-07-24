Андрій Лунін вийшов в основному складі і відіграв повний матч.

У ніч на 24 липня відбувся товариський поєдинок, в якому мадридський "Реал" протистояв "Мілану".

Гра проходила на стадіоні "Роуз Боул" в Пасадені (США) і завершилася перемогою "вершкових" з рахунком 3:2.

Перший гол у цій зустрічі був забитий на 25-й хвилині - після поачі з кутового м'яч у сітку воріт Луніна відправив Фікайо Томорі. На 42-й хвилині "Мілан" подвоїв свою перевагу - фантастичним голом ударом з дальньої дистанції відзначився Лука Ромеро.

У другому таймі "Реалу" вдалося зробити приголомшливий камбек і перевернути хід гри. "Вершкові" забили тричі у ворота "Мілана" і виграли цю зустріч. Два голи у складі команди Карло Анчелотті забив Федеріко Вальвереде, ще один м'яч в активі Вінісіуса Жуніора.

"Реал" - "Мілан" - 3:2

Голи: Вальверде, 57, 59, Вінісіус Жуніор, 59 - Томорі, 25, Ромеро, 42

Огляд матчу:

Відзначимо, що український воротар "Реала" Андрій Лунін вийшов на цю гру в стартовому складі і відіграв весь матч. До слова, українець став єдиним гравцем, якого Карло Анчелотті не замінив.

Це був перший матч "Реала" після виходу з відпустки. Попереду у "вершкових" заплановані ще три гри - проти "Манчестер Юнайтед" (27 липня), "Барселони"(29 липня) і "Ювентуса" (3 серпня).

Перший офіційний матч нового сезону "Реал" зіграє проти "Атлетика" Більбао в рамках першого туру чемпіонату Іспанії. Гра відбудеться 12 серпня.

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