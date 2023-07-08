Давід Де Хеа і англійський гранд не змогли домовитися щодо пролонгації контракту.

Воротар "Манчестер Юнайтед" Давід Де Хеа оголосив про свій відхід з клубу після завершення строку контракту.

"Хотів би висловити свою вдячність і подяку за вашу любов протягом останніх 12 років. Ми багато чого досягли з тих пір, як мій дорогий сер Алекс Фергюсон привів мене в цей клуб. Я відчував неймовірну гордість кожного разу, коли одягав цю футболку. Представляти найбільший клуб у світі – це честь, якої удостоюються лише кілька футболістів-щасливчиків.

Не думав, що, покидаючи Мадрид молодим хлопцем, ми досягнемо того, чого досягли разом. Зараз настав час прийняти новий виклик, знову випробувати себе в нових умовах. Манчестер завжди буде в моєму серці", - написав іспанець у Twitter.

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32-річний Де Хеа виступав за "МЮ" з 2011 року, вигравши з ними АПЛ, Лігу Європи, Кубок Англії, Кубок англійської ліги та Суперкубок Англії.

До переходу в "Ман Юнайтед" Де Хеа грав за мадридський "Атлетіко". У його активі також 45 матчів за національну збірну Іспанії.

Нагадаємо, що "Манчестер Юнайтед" у це трансферне вікно підсилився гравцем збірної Англії Мейсоном Маунтом.

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