"Червоні дияволи" заплатили за Мейсона Маунта 64,2 мільйона євро.

Півзахисник збірної Англії Мейсон Маунт завершив свій перехід з лондонського "Челсі" в "Манчестер Юнайтед".

Про це повідомляє офіційний сайт "червоних дияволів".

24-річний футболіст підписав контракт з новим клубом до літа 2028 року з можливістю продовження ще на рік.

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За інформацією Transfermarkt, "Манчестер Юнайтед" заплатив "Челсі" за перехід Маунта 64,2 мільйона євро.

Відзначимо, що Маунт став першим літнім новачком "Манчестер Юнайтед". А ось "Челсі", за який виступає українець Михайло Мудрик, продовжує масово позбуватися футболістів.

Лондонці цього літа заробили вже понад 200 мільйонів євро на продажах гравців. Раніше "Челсі" продав Кая Хаверца ("Арсенал", 70 мільйонів євро), Матео Ковачича ("Манчестер Сіті", 29,1 мільйона євро), Каліду Кулібалі ("Аль-Хіляль", 23 мільйони євро), Едуара Менді ("Аль-Ахлі", 18,5 мільйонів євро), Рубена Лофтуса-Чіка ("Мілан", 16 мільйонів євро).

Також безкоштовно лондонський клуб покинули Нголо Канте і Тейму Бакайоко.

Додамо, що Мейсон Маунт є вихованцем академії "Челсі". У складі лондонського клубу він зіграв 195 матчів, забив 33 голи і віддав 37 гольових передач.

Разом з "синіми" Маунт виграв Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА і Клубний чемпіонат світу.

За національну збірну Англії півзахисник зіграв 36 матчів і забив 5 голів.

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