Київське "Динамо" розпочало новий сезон УПЛ з двох поразок.

Київське "Динамо" стартувало з двох поразок у новому сезоні УПЛ, показавши свій найгірший старт у чемпіонаті України в клубній історії.

Головний тренер "біло-синіх" Мірча Луческу поділився думкою про невдалі результати київського гранда.

"Ми витримуємо навантаження, добре рухаємося. Швидше за все, проблеми в плані психології: футболісти довго не були з рідними, було багато вимотуючих роз'їздів. Одним словом, є чимало факторів, які сковують футболістів і створюють нервову атмосферу. Відео дня

Часто на поле виходять лікарі. Фрагментарний хід гри нервує футболістів, збиває ритм, не дає команді можливості показати свою гру.

Судді постійно розповідають кожному футболісту, що треба робити, пояснюють причину зупинки гри і так далі. Цим користуються команди, які ведуть в рахунку", - наводить слова Луческу офіційний сайт "Динамо".

У суботу, 3 вересня, "Динамо" поступилося луганській "Зорі" (3:2) у поєдинку 3-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ), а в стартовому турі УПЛ "біло-сині" з великим рахунком програли "Дніпру-1" (0:3).

Таким чином, після двох зіграних матчів підопічні Мірчі Луческу з нулем в графі очок знаходяться на передостанньому, 15-му місці таблиці УПЛ з різницею м'ячів 2:6.

У четвер, 8 вересня, київське "Динамо" зіграє стартовий матч групового етапу Ліги Європи проти турецького "Фенербахче", а на наступних вихідних в рамках четвертого туру чемпіонату України з футболу зіграє проти футбольного клубу "Львів".

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