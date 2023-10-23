"Динамо" займає 7-е місце в турнірній таблиці УПЛ, набравши 15 очок.

У неділю, 22 жовтня, в рамках 11-го туру Української Прем'єр-ліги "Динамо" на домашньому стадіоні програло "Дніпру-1".

Головний тренер "біло-синіх" Мірча Луческу прокоментував результат цієї зустрічі, а також розповів про складнощі, з якими йому довелося зіткнутися.

"Важко починати гру з помилок. У "Дніпра-1" - хороша команда зі злагодженою грою і в обороні, і в нападі, яка добре підготувалася до матчу проти нас.

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А ми почали гру з двох помилок. Але ми домінували, атакували, створювали моменти. На жаль, наші футболісти не були достатньо злими, щоб результативно протистояти цьому супернику.

Хто винен у тому, що команда не виконала установку на гру? Проблема в тому, що ми втратили 11 основних футболістів, які були лідерами нашої команди і грали ключову роль. Зараз у нашому складі 5-6 молодих футболістів без досвіду, їм треба вчитися.

Проблема в мені: я не зміг за такий короткий період часу побудувати команду, яка могла б протистояти нашим опонентам в чемпіонаті України. Крім того, від нас відвернулася удача.

Ми надовго втратили Шапаренка, а потім ще й Ярмоленка. Попов тільки днями відновився. Відбував дискваліфікацію Караваєв.

Наші футболісти не показали той рівень, який ми хочемо бачити від них. Ми створюємо нову команду, але головне, що в цій було допущено занадто багато помилок. Втім, я не знімаю з себе відповідальності.

У ситуації з пропущеним голом Сирота, Вівчаренко і Бущан не зрозуміли один одного. Але пропустити - не така велика проблема. Проблема в тому, що ми не змогли забити.

У цій грі у всіх наших футболістів не було необхідного рівня концентрації, зібраності. Так, ми постійно грали під пресингом, але головна проблема була у великій кількості технічного браку. Тому і програли.

У нас хороший контроль м'яча, хороший пас, але цього недостатньо: треба завершувати атаки", - наводить слова Луческу офіційний сайт "Динамо".

Відзначимо, що "Динамо" програло в УПЛ у другому турі поспіль. В рамках 10-го туру команда Луческу поступилася "Поліссю" з рахунком 2:3.

У турнірній таблиці УПЛ "Динамо" посідає сьоме місце, набравши 15 очок за 8 матчів. Лідирує в чемпіонаті "Кривбас" (11 матчів, 23 очки).

Також "біло-сині" раніше сенсаційно вилетіли з Кубка України, програвши в 1/8 фіналу "Оболоні" (0:1).

У наступному турі чемпіонату України з футболу "Динамо" зіграє проти "Колоса". Гра відбудеться 28 жовтня.

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