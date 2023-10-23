Долю поєдинку вирішив гол Олексія Гуцуляка.

У неділю, 22 жовтня, відбувся центральний поєдинок 11-го туру Української Прем'єр-ліги, в якому "Динамо" приймало "Дніпро-1".

Зустріч команд проходила в Києві на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського.

Матч завершився несподіваною перемогою гостей. Єдиний гол, який вирішив долю поєдинку, забив Олексій Гуцуляк. Форвард "Дніпра-1" відзначився на 13-й хвилині після передачі Олександра Філіппова.

"Динамо" - "Дніпро-1" - 0:1

Гол: Гуцуляк 13

"Динамо": Бущан, Тимчик, Попов, Сирота, Вівчаренко (Дубінчак 46), Бражко, Андрієвський (Шапаренко 65), Волошин (Кабаєв 65), Буяльський, Шепелєв (Беніто 65), Ванат (Царенко 82)

"Дніпро-1": Волинець, Кравець (Каплієнко 77), Сарапій, Сваток, Адамюк, Рубчинський, Бабенко, Лєднєв, Піхальонок, Гуцуляк (Танчик 61), Філіппов (Андре 66)

Попередження: Шепелєв 51, Беніто 67, Дубінчак 70 - Рубчинський 21, Сарапій 31, Гуцуляк 40, Каплієнко 90+4

Огляд матчу:

Завдяки перемозі в цій грі "Дніпро-1" піднявся на 6-е місце в турнірній таблиці УПЛ. В активі команди Юрія Максимова 18 набраних очок. "Динамо" з 15 балами йде на сьомій позиції.

У наступному турі чемпіонату України "Динамо" зіграє проти "Колоса", а "Дніпро-1" зустрінеться з полтавською "Ворсклою".

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