Результат зустрічі вирішив гол захисника "пивоварів" Сергія Суханова.

У середу, 27 вересня, в рамках 1/8 фіналу Кубка України з футболу "Оболонь" приймала "Динамо".

Гра проходила на стадіоні "Оболонь-Арена" в Києві і завершилася з рахунком 1:0.

Перший тайм команди завершили без забитих голів.

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Результат цього поєдинку вирішив м'яч захисника "Оболоні" Сергія Суханова. Він відзначився на 57-й хвилині гри і подарував своїй команді сенсаційну перемогу і путівку до чвертьфіналу турніру.

"Оболонь" - "Динамо" - 1:0

Гол: Суханов, 57

"Оболонь": Кичак, Осман (Прокопенко, 70), Карась (Лук’янчук, 81), Приймак, Вовкун, Фатєєв (Мединський, 81), Мороз, Косовський (Черненко, 80), Дубко, Краснопір, Суханов (Тарануха, 61)

"Динамо": Нещерет, Дубінчак, Попов, Біловар (Сирота, 62), Караваєв, Андрієвський, Бражко (Рамадані, 62), Діалло (Волошин, 46), Буяльський, Ярмоленко, Беніто (Шепелєв, 73)

Попередження: Буяльський, 54, Шепелєв, 76 - Дубко, 86, Мороз, 90+1

Раніше в 1/4 фіналу вже вийшли - "Шахтар", "Олександрія", "Вікторія" (Суми), "Чорноморець" і "Полісся".

Відзначимо, що "Динамо" є переможцем останнього розіграшу Кубка України з футболу. У сезоні-2020/21 "біло-сині" виграли у луганської "Зорі".

Нагадаємо, минулого сезону цей турнір не проводився через повномасштабне вторгнення російських окупантів в Україну. З цієї ж причини турнір був достроково завершений і в сезоні-2021/22.

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