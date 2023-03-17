Визначилися пари 1/4 і 1/2 фіналу Ліги Європи УЄФА.

У п'ятницю, 17 березня, в штаб-квартирі УЄФА в швейцарському Ньоні відбулося жеребкування 1/4 і 1/2 фіналу Лігі Європи сезону-2022/2023.

Боротьбу за трофей продовжують італійські клуби "Ювентус" і "Рома", англійський "Манчестер Юнайтед", нідерландський "Феєнорд", португальський "Спортинг", німецький "Байєр", бельгійський "Рояль Уніон" і іспанська "Севілья".

Результати жеребкування 1/4 фіналу Ліги Європи

"Манчестер Юнайтед" - "Севілья"

"Ювентус" - "Спортинг"

"Байєр" - "Рояль Уніон"

"Феєнорд" - "Рома"

Результати жеребкування 1/2 фіналу Ліги Європи

"Ювентус" / "Спортинг" - "Манчестер Юнайтед" / "Севілья"

"Феєнорд" / "Рома" - "Байєр" / "Рояль Уніон"

Перші матчі 1/4 фіналу Ліги Європи пройдуть 13 квітня, матчі-відповіді - 20 квітня. Перші півфінальні ігри будуть зіграні 11 травня, матчі-відповіді - 18 травня.

Відео дня

Фінал Ліги Європи сезону-2022/2023 пройде 31 травня на стадіоні "Ференц Пушкаш" у Будапешті.

Чинним переможцем Ліги Європи є "Айнтрахт", який у фінальному матчі минулого року обіграв "Рейнджерс" у серії післяматчевих пенальті.

Нагадаємо, донецький "Шахтар" вилетів з Ліги Європи на стадії 1/8 фіналу. "Гірники" за сумою двох матчів програли "Феєнорду" з рахунком 2:8.

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