Ліга Європи / фото REUTERS

У п'ятницю, 17 березня, в штаб-квартирі УЄФА в швейцарському Ньоні відбулося жеребкування 1/4 і 1/2 фіналу Лігі Європи сезону-2022/2023

Боротьбу за трофей продовжують італійські клуби "Ювентус" і "Рома", англійський "Манчестер Юнайтед", нідерландський "Феєнорд", португальський "Спортинг", німецький "Байєр", бельгійський "Рояль Уніон" і іспанська "Севілья".

Результати жеребкування 1/4 фіналу Ліги Європи

  • "Манчестер Юнайтед" - "Севілья"
  • "Ювентус" - "Спортинг"
  • "Байєр" - "Рояль Уніон"
  • "Феєнорд" - "Рома"

Результати жеребкування 1/2 фіналу Ліги Європи

  • "Ювентус" / "Спортинг" - "Манчестер Юнайтед" / "Севілья"
  • "Феєнорд" / "Рома" - "Байєр" / "Рояль Уніон"

Перші матчі 1/4 фіналу Ліги Європи пройдуть 13 квітня, матчі-відповіді - 20 квітня. Перші півфінальні ігри будуть зіграні 11 травня, матчі-відповіді - 18 травня.

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Фінал Ліги Європи сезону-2022/2023 пройде 31 травня на стадіоні "Ференц Пушкаш" у Будапешті. 

Чинним переможцем Ліги Європи є "Айнтрахт", який у фінальному матчі минулого року обіграв "Рейнджерс" у серії післяматчевих пенальті.

Нагадаємо, донецький "Шахтар" вилетів з Ліги Європи на стадії 1/8 фіналу. "Гірники" за сумою двох матчів програли "Феєнорду" з рахунком 2:8. 

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