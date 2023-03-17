Донецький "Шахтар" вилетів з Ліги Європи, поступившись "Феєнорду".

У четвер, 16 березня, відбулися матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА.

На цій стадії свій шлях в ЛЄ завершив донецький "Шахтар". "Гірники" на виїзді зазнали розгромної поразки від "Феєнорда" (7:1). За сумою двох матчів нідерландський клуб виграв з рахунком 8:2.

Головною сенсацією цієї стадії став виліт "Арсенала". Лондонський клуб зіграв внічию проти "Спортинга" (1:1) у повторній грі і програв португальцям у серії післяматчевих пенальті.

Відео дня

Впевнено в наступний раунд Ліги Європи вийшов "Манчестер Юнайтед". "Червоні дияволи" в матчі-відповіді в гостях обіграли іспанський "Бетіс" (1:0). Перша гра команд завершилася розгромною перемогою "Юнайтед" з рахунком 4:1.

Також до наступного раунду Ліги Європи вийшли бельгійський "Рояль Уніон", іспанська" Севілья", італійські "Ювентус" і "Рома", а також німецький "Байєр".

Результати матчів-відповідей 1/8 фіналу Ліги Європи

"Бетіс" - "Манчестер Юнайтед" - 0:1

Гол: Рашфорд, 56

Огляд матчу:

"Фенербахче" - "Севілья" - 1:0

Гол: Валенсія, 41 пен

Огляд матчу:

"Фейєнорд" - "Шахтар" - 7:1

Голи: Хіменес, 9, Кекчу, 24, 38, пен, Ідріссі, 49, 60, Джаханбахш, 64, Данілу, 67 - Келсі, 87

Огляд матчу:

"Фрайбург" - "Ювентус" - 0:2

Голи: Влахович, 45 пен, К'єза, 90+5

Огляд матчу:

"Ференцварош" - "Байєр" - 0:2

Голи: Діабі, 3, Адлі, 81

Огляд матчу:

"Реал Сосьєдад" - "Рома" - 0:0

Огляд матчу:

"Арсенал" - "Спортинг" - 1:1 (по пен. 3:5)

Голи: Джака, 19 - Гонсалвеш, 62

Огляд матчу:

"Рояль Уніон СЖ" - "Уніон Берлін" - 3:0

Голи: Теума, 18, Лазар Амані, 63, Лапуссен, 90+4

Огляд матчу:

Жеребкування 1/4 фіналу Ліги Європи відбудеться в п'ятницю, 17 березня.

Чинним переможцем Ліги Європи є "Айнтрахт", який у фінальному матчі минулого року обіграв "Рейнджерс" у серії післяматчевих пенальті.

Вас також можуть зацікавити новини: