"Спортинг" сенсаційно вибив "Арсенал" з Ліги Європи.

У четвер, 16 березня, відбувся матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи між "Арсеналом" і "Спортингом".

Гра пройшла на стадіоні "Емірейтс" в Лондоні і завершилася підсумковою перемогою португальського клубу.

Основний час матчу завершився з рахунком 1:1. "Арсенал" відкрив рахунок на 19-й хвилині. Гол до свого активу записав Граніт Джака.

Відео дня

На 62-й хвилині матчу гравець "Спортінга" Педру Гонсалвеш забив видатний гол з центру поля і зрівняв рахунок у грі.

Відео голу:

У додатковий час команди не змогли визначити переможця, і доля путівки до чвертьфіналу вирішувалася в серії пенальті, де сильнішими виявилися футболісти "Спортинга".

"Арсенал" - "Спортинг" - 1:1 (по пен. 3:5)

Голи: Джака, 19 - Гонсалвеш, 62

"Арсенал": Рамсдейл, Томіясу (Уайт, 9), Саліба (Холдинг, 21), Габріель, Зінченко, Жоржиньо (Парті, 65), Джака, Вієйра (Едегор, 100), Нельсон (Сака, 66), Жезус (Троссард, 46), Мартінеллі

"Спортинг": Адан, Сен-Жюст, Діоманде, Інасіу, Есгаю, Гонсалвес (Ессуго, 93), Угарте, Реїс (Сантуш, 93), Едвардс (Танлонго, 119), Паулінью (Черміті, 89), Трінкау (Гомес, 105)

Попередження: Вієйра, Джака, Холдинг - Угарте, Ессуго

Видалення: Угарте (друга жовта)

Огляд матчу:

Нагадаємо, перший матч "Спортинга" і "Арсеналу" завершився з рахунком 2:2. Таким чином, португальський клуб вийшов у чвертьфінал турніру.

Жеребкування 1/4 фіналу Ліги Європи відбудеться в п'ятницю, 17 березня.

Чинним переможцем Ліги Європи є "Айнтрахт", який у фінальному матчі минулого року обіграв "Рейнджерс" у серії післяматчевих пенальті.

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