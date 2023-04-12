13 квітня будуть зіграні перші матчі в рамках 1/4 фіналу Ліги Європи.

У четвер, 13 квітня, будуть зіграні перші матчі 1/4 фіналу Ліги Європи УЄФА.

На цій стадії боротьбу за трофей продовжують вісім команд.

Одним з найцікавіших протистоянь на цій стадії турніру виглядає дуель "Феєнорда" і "Роми", які зустрічалися у фіналі Ліги конференцій минулого року. Тоді перемогу святкували футболісти італійського клубу. Тепер же нідерландський колектив спробує взяти реванш за ту поразку.

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Не менш цікавим буде також протистояння "Манчестер Юнайтед" і "Севільї". Нагадаємо, цей іспанський клуб є абсолютним рекордсменом за кількістю перемог у Лізі Європи (Кубку УЄФА). За свою історію "Севілья" вигравала цей трофей шість разів.

Також в 1/4 фіналу німецький "Байєр" зіграє проти бельгійського клубу "Рояль Уніон", а італійський "Ювентус" поміряється силами з португальським "Спортингом".

Розклад матчів 1/4 фіналу Ліги Європи

"Феєнорд" - "Рома"

"Манчестер Юнайтед" - "Севілья"

"Ювентус" - "Спортинг"

"Байєр" - "Рояль Уніон"

Де дивитися матчі 1/4 фіналу Ліги Європи

На території України в прямому ефірі всі матчі 1/4 фіналу Ліги Європи УЄФА транслюватиме відеосервіс MEGOGO.

Матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги Європи будуть зіграні 20 квітня.

Нагадаємо, чинним переможцем Ліги Європи є німецький "Айнтрахт". У фіналі турніру в минулому сезоні клуб з Франкфурта переміг шотландський "Рейнджерс".

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