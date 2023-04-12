У четвер, 13 квітня, будуть зіграні перші матчі 1/4 фіналу Ліги Європи УЄФА.
На цій стадії боротьбу за трофей продовжують вісім команд.
Одним з найцікавіших протистоянь на цій стадії турніру виглядає дуель "Феєнорда" і "Роми", які зустрічалися у фіналі Ліги конференцій минулого року. Тоді перемогу святкували футболісти італійського клубу. Тепер же нідерландський колектив спробує взяти реванш за ту поразку.
Не менш цікавим буде також протистояння "Манчестер Юнайтед" і "Севільї". Нагадаємо, цей іспанський клуб є абсолютним рекордсменом за кількістю перемог у Лізі Європи (Кубку УЄФА). За свою історію "Севілья" вигравала цей трофей шість разів.
Також в 1/4 фіналу німецький "Байєр" зіграє проти бельгійського клубу "Рояль Уніон", а італійський "Ювентус" поміряється силами з португальським "Спортингом".
Розклад матчів 1/4 фіналу Ліги Європи
- "Феєнорд" - "Рома"
- "Манчестер Юнайтед" - "Севілья"
- "Ювентус" - "Спортинг"
- "Байєр" - "Рояль Уніон"
Де дивитися матчі 1/4 фіналу Ліги Європи
На території України в прямому ефірі всі матчі 1/4 фіналу Ліги Європи УЄФА транслюватиме відеосервіс MEGOGO.
Матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги Європи будуть зіграні 20 квітня.
Нагадаємо, чинним переможцем Ліги Європи є німецький "Айнтрахт". У фіналі турніру в минулому сезоні клуб з Франкфурта переміг шотландський "Рейнджерс".