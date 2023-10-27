У четвер, 26 жовтня, були зіграні матчі третього туру групового раунду Ліги конференцій УЄФА.
Україну на цій стадії турніру представляє луганська "Зоря". В рамках 3-го туру команда Валерія Кривенцова повинна була зіграти проти "Маккабі" Тель-Авів, проте цей матч УЄФА переніс на 25 листопада через війну в Ізраїлі.
Ліга конференцій-2023/24: результати матчів 3-го туру
Четвер, 26 жовтня
Відео дня
- "АЗ" (Нідерланди) - "Астон Вілла" (Англія) - 1:4
- "Баллкані" (Косово) - "Астана" (Казахстан) - 1:2
- "Гент" (Бельгія) - "Брейдаблік" (Ісландія) - 5:0
- "Клаксвік" (Фарерські острови) - "Олімпія" (Словенія) - 3:0
- "Лілль" (Франція) - "Слован" (Словаччина) - 2:1
- "Лугано" (Швейцарія) - "Брюгге" (Бельгія) - 1:3
- "Фенербахче" (Туреччина) - "Лудогорець" (Болгарія) - 3:1
- "Абердін" (Шотландія) - ПАОК (Греція) - 2:3
- "Айнтрахт" Ф (Німеччина) - ХІК (Фінляндія) - 6:0
- "Буде/Глімт" (Норвегія) - "Бешикташ" (Туреччина) - 3:1
- "Генк" (Бельгія) - "Ференцварош" (Угорщина) - 0:0
- "Динамо" Загреб (Хорватія) - "Вікторія" (Чехія) - 0:1
- "Зріньскі" (Боснія і Герцеговина) - "Легія" (Польща) - 1:2
- "Спартак" Трнава (Словаччина) - "Норшелланн" (Данія) - 0:2
- "Фіорентина" (Італія) - "Чукарички" (Сербія) - 6:0
Нагадаємо, чинним переможцем Ліги конференцій є англійський "Вест Хем". "Молотобійці" обіграли "Фіорентину" у фіналі минулого сезону.