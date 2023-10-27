Матч луганської "Зорі" в 3-му турі проти "Маккабі" був перенесений.

У четвер, 26 жовтня, були зіграні матчі третього туру групового раунду Ліги конференцій УЄФА.

Україну на цій стадії турніру представляє луганська "Зоря". В рамках 3-го туру команда Валерія Кривенцова повинна була зіграти проти "Маккабі" Тель-Авів, проте цей матч УЄФА переніс на 25 листопада через війну в Ізраїлі.

Ліга конференцій-2023/24: результати матчів 3-го туру

Четвер, 26 жовтня

Відео дня

"АЗ" (Нідерланди) - "Астон Вілла" (Англія) - 1:4

"Баллкані" (Косово) - "Астана" (Казахстан) - 1:2

"Гент" (Бельгія) - "Брейдаблік" (Ісландія) - 5:0

"Клаксвік" (Фарерські острови) - "Олімпія" (Словенія) - 3:0

"Лілль" (Франція) - "Слован" (Словаччина) - 2:1

"Лугано" (Швейцарія) - "Брюгге" (Бельгія) - 1:3

"Фенербахче" (Туреччина) - "Лудогорець" (Болгарія) - 3:1

"Абердін" (Шотландія) - ПАОК (Греція) - 2:3

"Айнтрахт" Ф (Німеччина) - ХІК (Фінляндія) - 6:0

"Буде/Глімт" (Норвегія) - "Бешикташ" (Туреччина) - 3:1

"Генк" (Бельгія) - "Ференцварош" (Угорщина) - 0:0

"Динамо" Загреб (Хорватія) - "Вікторія" (Чехія) - 0:1

"Зріньскі" (Боснія і Герцеговина) - "Легія" (Польща) - 1:2

"Спартак" Трнава (Словаччина) - "Норшелланн" (Данія) - 0:2

"Фіорентина" (Італія) - "Чукарички" (Сербія) - 6:0

Нагадаємо, чинним переможцем Ліги конференцій є англійський "Вест Хем". "Молотобійці" обіграли "Фіорентину" у фіналі минулого сезону.

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