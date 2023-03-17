Визначилися пари 1/4 і 1/2 фіналу Ліги конференцій УЄФА.

У п'ятницю, 17 березня, в штаб-квартирі УЄФА в швейцарському Ньоні відбулося жеребкування 1/4 і 1/2 фіналу Ліги конференцій сезону-2022/2023.

На цій стадії боротьбу за трофей ведуть італійська "Фіорентина", англійський "Вест Хем", польський "Лех", бельгійські клуби "Гент" і "Андерлехт", французька "Ніцца", швейцарський "Базель" і нідерландський "АЗ Алкмаар".

Результати жеребкування 1/4 фіналу Ліги конференцій

"Лех" (Польща) - "Фіорентина" (Італія)

"Гент" (Бельгія) - "Вест Хем" (Англія)

"АЗ Алкмаар" (Нідерланди) - "Андерлехт" (Бельгія)

"Базель" (Швейцарія) - "Ніцца" (Франція)

Результати жеребкування 1/2 фіналу Ліги конференцій

"Лех" (Польща) / "Фіорентина" (Італія) - "Базель" (Швейцарія) / "Ніцца" (Франція)

"Гент" (Бельгія) / "Вест Хем" (Англія) - "АЗ Алкмаар" (Нідерланди) / "Андерлехт" (Бельгія)

Перші ігри 1/4 фіналу Ліги конференцій будуть зіграні 13 квітня, матчі-відповіді - 20 квітня. Перші півфінальні матчі турніру заплановані на 11 травня, матчі-відповіді - 18 травня.

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Фінал Ліги конференцій сезону-2022/2023 пройде 7 червня на стадіоні "Фортуна Арена" в Празі.

Чинним переможцем Ліги конференцій є італійська "Рома", яка у фінальному матчі минулого сезону перемогла нідерландський "Фейєноорд".

Нагадаємо, Україну в Лізі конференцій представляв "Дніпро-1". Команда Олександра Кучера в раунді плей-офф програла кіпрському клубу АЕК Ларнака.

Додамо, що раніше відбулося жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонів, а також жеребкування аналогічної стадії Ліги Європи.

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