Український клуб не зміг перемогти АЕК.

У четвер, 23 лютого, відбувся поєдинок у відповідь раунду плей-офф Ліги кінференцій між кіпрським клубом АЕК Ларнака і "Дніпром-1".

Матч проходив у словацькому місті Кошице і завершився з рахунком 0:0.

Перша гра команд завершилася перемогою кіпрського клубу з рахунком 1:0. Таким чином, за сумою двох матчів перемогу здобув АЕК і вийшов до наступного раунду Ліги конфернцій. "Дніпро-1", у свою чергу, завершив свій єврокубковий сезон.

Відео дня

"Дніпро-1" - АЕК Ларнака - 0:0

"Дніпро-1": Валеф, Амаш, Сарапій, Сваток, Хайнер (Когут, 73), Бабенко, Рубчинський (Танчик, 46), Пеглоу (Назаренко, 84), Піхальонок, Бланко (Кононов, 90), Гуцуляк

АЕК Ларнака: Піріч, Гарсія, Томович, Мілічевич, Росалес, Луїш Густаву, Понс (Гонсалес, 90+1), Яколіш (Касас, 74), Ойєр (Мамас, 83), Фараж (Ніколіч, 84), Лопеш (Енглезу, 90+1)

Попередження: Пеглоу (56), Хайнер (61), Гуцуляк (76) - Гарсія (13), Томович (63), Понс (82)

Огляд матчу:

Варто відзначити, що кіпрський клуб вдруге в цьому сезоні вибиває команду Олександра Кучера з єврокубка. Раніше "Дніпро-1" вже зустрічався з АЕКом у кваліфікації Ліги Європи. Тоді український клуб поступився кіпріотам в обох матчах (1:2, 0:3).

Нагадаємо, чинним переможцем Ліги конференцій є італійська Рома, яка у фіналі минулого сезону перемогла нідерландський "Фейєноорд".

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