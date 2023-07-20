"Дніпро-1" у другому раунді кваліфікації зіграє проти грецького "Панатінаїкоса".

Напередодні були зіграні всі матчі-відповіді в рамках першого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2023/24.

У першому раунді кваліфікації ЛЧ фарерський клуб "Клаксвік" несподівано розгромив "Ференцварош" (3:0). "Лудогорець", кольори якого захищає українець Ігор Пластун, на своєму полі без проблем обіграв "Балкані" (4:0).

Також до другого раунду пробився польський "Ракув", за який грає Владислав Кочергін і "Шериф" Максима Коваля.

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Ліга чемпіонів. Результати всіх матчів 1-го раунду кваліфікації

"Валмієра" (Латвія) - "Олімпія" (Словенія) - 1:2

Голи: Мена, 82 - Руї Педро, 33, Мухамедбегович, 64

Перший матч - 1:2

"Динамо" Тбілісі (Грузія) - "Астана" (Казахстан) - 1:2

Голи: Камара, 22 - Бейсебеков, 50, Дарбое, 51

Перший матч - 1:1

"Карабах" (Азербайджан) - "Лінкольн Ред Імпс" (Гібралтар) - 4:0

Голи: Зубір, 7, Мустафазаде, 45+1, Джиджа, 49, Янкович, 62

Перший матч - 2:1

"Ференцварош "(Угорщина) - "Клаксвік" (Фарерські острови) - 0:3

Голи: Фредеріксберг, 8, 32, Кассі, 45+1

Перший матч - 0:0

"Есперанж" (Люксембург) - "Слован" (Словаччина) - 0:2

Голи: Вайсс, 55, 62

Перший матч - 1: 1

"Лудогорець" (Болгарія) - "Балкані" (Косово) - 4:0

Голи: Текпетей, 4, 45+1, Тіссера, 49, Кайо Відаль, 78

Перший матч - 0:2

"Ларн" (Північна Ірландія) - ХІК ( Фінляндія) - 2:2

Голи: Боніс, 65, пен, Томсон, 87-Олліла, 26, Вонт, 97, аг

Перший матч - 0:1

"Струга" (Північна Македонія) - "Жальгіріс" (Литва) - 1:2

Голи: Ібраїмі, 76, пен - Кендіш, 78, Радич, 84, аг

Перший матч - 0:0

"Маккабі" Хайфа (Ізраїль) - "Хамрун" (Мальта) - 2:1

Голи: Шуранов, 69, П'єрро, 84 - Мбонг, 32

Перший матч - 4:0

"Флора" (Естонія) - "Ракув" (Польща) - 0:3

Голи: Зволінські, 47, 59, Папаніколау, 85

Перший матч - 0:1

"Шериф" (Молдова) - "Фарул" (Румунія) - 3:0

Голи: Талаль, 45+1, Нгом Мбекелі, 99, Адемо, 105

Перший матч - 0:1

БАТЕ (Білорусь) - "Партизані" (Албанія) - 2:0

Голи: Малькевич, 71, Шестюк, 90+12

Перший матч - 1:1

"Зріньскі" (Боснія і Герцеговина) - "Урарту" (Вірменія) - 2:3 (4:3 пен)

Голи: Більбія, 27, Кіш, 94 - Григорян, 74, 90+1, Максименко, 105+3

Перший матч - 1:0

"Нью-Сейнтс" (Уельс) - "Хекен" (Швеція) - 0:2

Голи: Садок, 19, Сонко, 90+1

Перший матч - 1:3

"Брейдаблік" (Ісландія) - "Шемрок Роверс" (Ірландія) - 2:1

Голи: Сванторссон, 16, Гуннлаугссон, 58 - Берк, 65, пен

Перший матч - 1:0

Таким чином, стали відомі всі учасники другого раунду кваліфікації 32-го в історії розіграшу найпрестижнішого клубного євротурніру.

На стадії другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів свій шлях починає віце-чемпіон України - "Дніпро-1". Команда Олександра Кучера зіграє проти грецького клубу "Панатінаїкос".

Ліга чемпіонів. Пари 2-го раунду кваліфікації

"Жальгіріс" (Литва) - "Галатасарай" (Туреччина)

"Аріс" (Кіпр) - БАТЕ (Білорусь)

"Динамо" Загреб (Хорватія) - "Астана" (Казахстан)

"Зріньскі" (Боснія і Герцеговина) - "Слован" (Словаччина)

"Клаксвік" (Фарерські острови) - "Хекен" (Швеція)

"Лудогорець" (Болгарія) - "Олімпія" (Словенія)

"Ракув" (Польща) - "Карабах" (Азербайджан)

ХІК (Фінляндія)- "Мольде" (Норвегія)

"Дніпро-1" (Україна) - "Панатінаїкос" (Греція)

"Серветт" (Швейцарія) - "Генк" (Бельгія)

"Брейдаблік" (Ісландія) - "Копенгаген" (Данія)

"Шериф" (Молдова) - "Маккабі" Хайфа (Ізраїль)

Чемпіон України - донецький "Шахтар" - стартує в Лізі чемпіонів-2023/24 з групового етапу.

Нагадаємо, чинним переможцем Ліги чемпіонів є англійський "Манчестер Сіті", який минулого сезону у фіналі турніру переміг міланський "Інтер".

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