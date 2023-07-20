Напередодні були зіграні всі матчі-відповіді в рамках першого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2023/24.
У першому раунді кваліфікації ЛЧ фарерський клуб "Клаксвік" несподівано розгромив "Ференцварош" (3:0). "Лудогорець", кольори якого захищає українець Ігор Пластун, на своєму полі без проблем обіграв "Балкані" (4:0).
Також до другого раунду пробився польський "Ракув", за який грає Владислав Кочергін і "Шериф" Максима Коваля.
Ліга чемпіонів. Результати всіх матчів 1-го раунду кваліфікації
"Валмієра" (Латвія) - "Олімпія" (Словенія) - 1:2
Голи: Мена, 82 - Руї Педро, 33, Мухамедбегович, 64
Перший матч - 1:2
"Динамо" Тбілісі (Грузія) - "Астана" (Казахстан) - 1:2
Голи: Камара, 22 - Бейсебеков, 50, Дарбое, 51
Перший матч - 1:1
"Карабах" (Азербайджан) - "Лінкольн Ред Імпс" (Гібралтар) - 4:0
Голи: Зубір, 7, Мустафазаде, 45+1, Джиджа, 49, Янкович, 62
Перший матч - 2:1
"Ференцварош "(Угорщина) - "Клаксвік" (Фарерські острови) - 0:3
Голи: Фредеріксберг, 8, 32, Кассі, 45+1
Перший матч - 0:0
"Есперанж" (Люксембург) - "Слован" (Словаччина) - 0:2
Голи: Вайсс, 55, 62
Перший матч - 1: 1
"Лудогорець" (Болгарія) - "Балкані" (Косово) - 4:0
Голи: Текпетей, 4, 45+1, Тіссера, 49, Кайо Відаль, 78
Перший матч - 0:2
"Ларн" (Північна Ірландія) - ХІК ( Фінляндія) - 2:2
Голи: Боніс, 65, пен, Томсон, 87-Олліла, 26, Вонт, 97, аг
Перший матч - 0:1
"Струга" (Північна Македонія) - "Жальгіріс" (Литва) - 1:2
Голи: Ібраїмі, 76, пен - Кендіш, 78, Радич, 84, аг
Перший матч - 0:0
"Маккабі" Хайфа (Ізраїль) - "Хамрун" (Мальта) - 2:1
Голи: Шуранов, 69, П'єрро, 84 - Мбонг, 32
Перший матч - 4:0
"Флора" (Естонія) - "Ракув" (Польща) - 0:3
Голи: Зволінські, 47, 59, Папаніколау, 85
Перший матч - 0:1
"Шериф" (Молдова) - "Фарул" (Румунія) - 3:0
Голи: Талаль, 45+1, Нгом Мбекелі, 99, Адемо, 105
Перший матч - 0:1
БАТЕ (Білорусь) - "Партизані" (Албанія) - 2:0
Голи: Малькевич, 71, Шестюк, 90+12
Перший матч - 1:1
"Зріньскі" (Боснія і Герцеговина) - "Урарту" (Вірменія) - 2:3 (4:3 пен)
Голи: Більбія, 27, Кіш, 94 - Григорян, 74, 90+1, Максименко, 105+3
Перший матч - 1:0
"Нью-Сейнтс" (Уельс) - "Хекен" (Швеція) - 0:2
Голи: Садок, 19, Сонко, 90+1
Перший матч - 1:3
"Брейдаблік" (Ісландія) - "Шемрок Роверс" (Ірландія) - 2:1
Голи: Сванторссон, 16, Гуннлаугссон, 58 - Берк, 65, пен
Перший матч - 1:0
Таким чином, стали відомі всі учасники другого раунду кваліфікації 32-го в історії розіграшу найпрестижнішого клубного євротурніру.
На стадії другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів свій шлях починає віце-чемпіон України - "Дніпро-1". Команда Олександра Кучера зіграє проти грецького клубу "Панатінаїкос".
Ліга чемпіонів. Пари 2-го раунду кваліфікації
- "Жальгіріс" (Литва) - "Галатасарай" (Туреччина)
- "Аріс" (Кіпр) - БАТЕ (Білорусь)
- "Динамо" Загреб (Хорватія) - "Астана" (Казахстан)
- "Зріньскі" (Боснія і Герцеговина) - "Слован" (Словаччина)
- "Клаксвік" (Фарерські острови) - "Хекен" (Швеція)
- "Лудогорець" (Болгарія) - "Олімпія" (Словенія)
- "Ракув" (Польща) - "Карабах" (Азербайджан)
- ХІК (Фінляндія)- "Мольде" (Норвегія)
- "Дніпро-1" (Україна) - "Панатінаїкос" (Греція)
- "Серветт" (Швейцарія) - "Генк" (Бельгія)
- "Брейдаблік" (Ісландія) - "Копенгаген" (Данія)
- "Шериф" (Молдова) - "Маккабі" Хайфа (Ізраїль)
Чемпіон України - донецький "Шахтар" - стартує в Лізі чемпіонів-2023/24 з групового етапу.
Нагадаємо, чинним переможцем Ліги чемпіонів є англійський "Манчестер Сіті", який минулого сезону у фіналі турніру переміг міланський "Інтер".