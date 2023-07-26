У вівторок, 25 липня, були зіграні сім матчів в рамках другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2023/24.
У центральному матчів ігрового дня "Дніпро-1" у номінально домашньому поєдинку поступився грецькому "Панатінаїкосу" з рахунком 1:3.
Серед інших результатів дня, відзначимо розгромну перемогу загребського "Динамо" проти "Астани" (4:0). У цій грі у складі хорватського клубу дебютував український захисник Богдан Михайличенко.
Також відзначимо сенсаційну нічию литовського клубу "Жальгіріс" проти турецького "Галатасарая". Гра завершилася з рахунком 2:2.
Ліга чемпіонів-2023/24. Другий раунд кваліфікації
Вівторок, 25 липня
ХІК - Мольде - 1:0
Гол: Кескінен, 35
"Жальгіріс" - "Галатасарай" - 2:2
Голи: Оевусі, 48, Казлаускас, 90+2 - Бардакчі, 75, Дервішоглу, 78
"Динамо" Загреб - "Астана" - 4:0
Голи: Шпикич, 36, Іванушець, 41, 43, 56
"Дніпро-1" - "Панатінаїкос" - 1:3
Голи: Танчик, 90 - Шпорар, 10, Джуричич, 74, Іоаннідіс, 84 (пен)
"Серветт" - "Генк" - 1:1
Голь: Рульє, 78 - Арокодаре, 21
"Зріньскі" - "Слован" Братислава - 0:1
Гол: Шарані, 53
"Брейдаблік" - "Копенгаген" - 0:2
Голь: Ларссон, 1, Фальк, 32
Середа, 26 липня
- "Аріс" - БАТЕ
- "Шериф" - "Маккабі" Хайфа
- "Ракув" - "Карабах"
- "Клаксвік" - "Хекен"
- "Лудогорець" - "Олімпія" Любляна
Матчі другого раунду кваліфікації будуть зіграні 1 і 2 серпня.
Додамо, що переможці пар вийду в третій раунд кваліфікації Ліги чемпіонів, а команди, які програють, відправляться в третій раунд кваліфікації Ліги Європи.
Нагадаємо, чинним переможцем Ліги чемпіонів є "Манчестер Сіті". У минулому сезоні команда Пепа Гвардіоли у фіналі перемогла міланський "Інтер".