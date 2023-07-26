"Дніпро-1" у першому матчі кваліфікації ЛЧ поступився "Панатінаїкосу".

У вівторок, 25 липня, були зіграні сім матчів в рамках другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2023/24.

У центральному матчів ігрового дня "Дніпро-1" у номінально домашньому поєдинку поступився грецькому "Панатінаїкосу" з рахунком 1:3.

Серед інших результатів дня, відзначимо розгромну перемогу загребського "Динамо" проти "Астани" (4:0). У цій грі у складі хорватського клубу дебютував український захисник Богдан Михайличенко.

Відео дня

Також відзначимо сенсаційну нічию литовського клубу "Жальгіріс" проти турецького "Галатасарая". Гра завершилася з рахунком 2:2.

Ліга чемпіонів-2023/24. Другий раунд кваліфікації

Вівторок, 25 липня

ХІК - Мольде - 1:0

Гол: Кескінен, 35

"Жальгіріс" - "Галатасарай" - 2:2

Голи: Оевусі, 48, Казлаускас, 90+2 - Бардакчі, 75, Дервішоглу, 78

"Динамо" Загреб - "Астана" - 4:0

Голи: Шпикич, 36, Іванушець, 41, 43, 56

"Дніпро-1" - "Панатінаїкос" - 1:3

Голи: Танчик, 90 - Шпорар, 10, Джуричич, 74, Іоаннідіс, 84 (пен)

"Серветт" - "Генк" - 1:1

Голь: Рульє, 78 - Арокодаре, 21

"Зріньскі" - "Слован" Братислава - 0:1

Гол: Шарані, 53

"Брейдаблік" - "Копенгаген" - 0:2

Голь: Ларссон, 1, Фальк, 32

Середа, 26 липня

"Аріс" - БАТЕ

"Шериф" - "Маккабі" Хайфа

"Ракув" - "Карабах"

"Клаксвік" - "Хекен"

"Лудогорець" - "Олімпія" Любляна

Матчі другого раунду кваліфікації будуть зіграні 1 і 2 серпня.

Додамо, що переможці пар вийду в третій раунд кваліфікації Ліги чемпіонів, а команди, які програють, відправляться в третій раунд кваліфікації Ліги Європи.

Нагадаємо, чинним переможцем Ліги чемпіонів є "Манчестер Сіті". У минулому сезоні команда Пепа Гвардіоли у фіналі перемогла міланський "Інтер".

Вас також можуть зацікавити новини: