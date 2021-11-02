Правий захисник донецького "Шахтаря" Додо прокоментував майбутній поєдинок "гірників" проти "Реала" в рамках четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів.
Бразилець розповів, що наставник донеччан Роберто Де Дзербі вибудував стратегію для майбутньої дуелі з "Реалом" і команда постарається домогтися успішного результату.
"Незважаючи на поразку з великим рахунком, перший тайм в тому матчі з "Реалом" ми провели дуже гідно. Ми змогли продемонструвати хороший футбол. Зрозуміло, що були помилки, але вони бувають в будь-якому матчі. Важливо правильно налаштуватися на майбутню гру. Ми впевнені у своїх діях. Тренер вибудував стратегію на завтрашній поєдинок. Ми повинні пресингувати, як ми це робимо завжди, незважаючи на те, що це - "Реал". Ми повинні показувати свій футбол і домогтися перемоги", - сказав Додо на передматчевій прес-конференції.
Читайте такожРеал - Шахтар: де дивитися матч Ліги чемпіонівТакож Додо відповів на питання, чи вплине на гру "Шахтаря" результат першого матчу проти "Реала" в Києві. Тоді "гірники" програли з рахунком 0:5.
"Ні в якому разі не думаю, що на нас вплине результат минулої гри. Той матч вже закінчився. Кожен матч - нова історія. Ми програли "Реалу" в тому матчі. Але ми провели велику роботу, щоб завтра показати себе з кращого боку. У нашої команди є величезний потенціал", - резюмував Додо.
Реал-Шахтар: перед матчем
- "Шахтар" у першому турі сенсаційно програв на виїзді "Шерифу", а потім у другому турі в Києві відібрав очки у "Інтера". У третьому ж турі "гірники" розгромно програли "Реалу", пропустивши 5 м'ячів.
- "Шахтар" і "Реал" двічі зустрічалися минулого року на груповому етапі ЛЧ. Обидва матчі завершилися несподіваним тріумфом донеччан:у Мадриді "гірники" перемогли з рахунком 3:2, а в Києві - 2:0.
- Перед зустріччю з "Реалом" "гірники" в рамках чемпіонату України розгромили "Десну". А "вершкові" у своїй національній першості в гостях мінімально обіграли "Ельче" з рахунком 2:1.
- Обслужить поєдинок французька бригада арбітрів на чолі з Бенуа Бастьєном.