Додо впевнений, що на "Шахтар" не вплине результат першого матчу в Києві.

Правий захисник донецького "Шахтаря" Додо прокоментував майбутній поєдинок "гірників" проти "Реала" в рамках четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Бразилець розповів, що наставник донеччан Роберто Де Дзербі вибудував стратегію для майбутньої дуелі з "Реалом" і команда постарається домогтися успішного результату.

"Незважаючи на поразку з великим рахунком, перший тайм в тому матчі з "Реалом" ми провели дуже гідно. Ми змогли продемонструвати хороший футбол. Зрозуміло, що були помилки, але вони бувають в будь-якому матчі. Важливо правильно налаштуватися на майбутню гру. Ми впевнені у своїх діях. Тренер вибудував стратегію на завтрашній поєдинок. Ми повинні пресингувати, як ми це робимо завжди, незважаючи на те, що це - "Реал". Ми повинні показувати свій футбол і домогтися перемоги", - сказав Додо на передматчевій прес-конференції.

Читайте такожРеал - Шахтар: де дивитися матч Ліги чемпіонівТакож Додо відповів на питання, чи вплине на гру "Шахтаря" результат першого матчу проти "Реала" в Києві. Тоді "гірники" програли з рахунком 0:5.

"Ні в якому разі не думаю, що на нас вплине результат минулої гри. Той матч вже закінчився. Кожен матч - нова історія. Ми програли "Реалу" в тому матчі. Але ми провели велику роботу, щоб завтра показати себе з кращого боку. У нашої команди є величезний потенціал", - резюмував Додо.

Реал-Шахтар: перед матчем

Автор: Володимир Медяник