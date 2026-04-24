Легендарний клуб націлився на воротаря збірної України

Українець хоче отримати більше практики, тому розглядає можливість продовжити свій шлях вже в іншій команді.

Воротар збірної України з футболу та мадридського "Реалу" Андрій Лунін може покинути клуб під час найближчого трансферного вікна. Основним претендентом на гравця називають легендарну команду з Серії А – італійський "Ювентус".

Про це повідомляє Sport.ua. Зазначається, що українець хоче отримати більше практики, тому розглядає можливість продовжити свій шлях вже в іншій команді.

"Головним претендентом на українця називають "Ювентус". Туринський клуб активно шукає підсилення воротарської позиції та вважає Луніна кандидатом на роль першого номера", – йдеться в матеріалі.

Тренерський штаб італійського футбольного клубу високо оцінюють рівень Луніна та стабільність його виступів у Ла Лізі.

Водночас мадридський "Реал" не планує прощатися з Луніним без вигідної пропозиції.

Сергій Ребров покинув посаду головного тренера збірної України з футболу. В Українській асоціації футболу повідомили, що Ребров продовжить роботу в структурі УАФ.

Днями також стало відомо, що чернівецький футбольний клуб "Буковина" повертається до Премʼєр-Ліги України через понад 30 років. Востаннє команда виступала у вищому дивізіоні України ще у сезоні 1993/94.

Вас також можуть зацікавити новини: