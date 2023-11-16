Олег Лужний побажав удачі Олександру Шовковському на посаді головного тренера "Динамо".

Легендарний екс-футболіст київського "Динамо" і збірної України Олег Лужний прокоментував призначення Олександра Шовковського виконуючим обов'язки головного тренера київського клубу.

"Я не знаю, що Шовковський являє собою як тренер, тому не можу про це говорити.

Все буде видно за результатами, продемонстрованими "Динамо". Я бажаю йому тільки удачі і хочу, щоб у Олександра все вийшло. Я кожному тренеру киян бажаю повернути славу "Динамо" і знову підняти його до вершин, яких заслуговує цей легендарний клуб.

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І взагалі сподіваюся, що і "Динамо", і інші українські клуби докладуть усіх зусиль для відродження рівня нашого чемпіонату часів 10-15-річної давності. Саме в той період, на мій погляд, українська ліга була на високому і якісному рівні і була конкурентною в Європі", - наводить слова Олега Лужного Sportarena.

Нагадаємо, Олександр Шовковський змінив на посаді головного тренера " Динамо" румунського фахівця Мірчу Луческу, який подав у відставку на тлі незадовільних результатів команди в поточному сезоні.

Під керівництвом Шовковського "біло-сині" зіграли один матч - в рамках 14-го туру УПЛ "Динамо" обіграло "Кривбас".

У турнірній таблиці чемпіонату України "Динамо" займає 8-е місце, набравши 19 очок за 11 зіграних матчів. У наступному турі Української Прем'єр-ліги команда Олександра Шовковського зустрінеться з львівським "Рухом".

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