Перемогу "Динамо" принесли голи Ваната і Караваєва.

У неділю, 12 листопада, відбувся центральний поєдинок 14-го туру Української Прем'єр-ліги, в якому "Кривбас" приймав "Динамо".

Гра проходила на стадіоні "Гірник" у Кривому Розі і завершилася перемогою київського клубу.

Підопічні Олександра Шовковського відкрили рахунок у дебюті першого тайму - на 8-й хвилині відзначився Владислав Ванат. На 12-й хвилині "Кривбас" залишився в меншості - пряму червону картку отримав Данило Безкоровійний. На 27-й хвилині "біло-сині" подвоїли свою перевагу - гол забив Олександр Караваєв.

Відео дня

"Кривбас" - "Динамо" - 0:2

Голи: Ванат 8, Караваєв 27

"Кривбас": Кліщук, Дібанго, Безкоровайний, Стецков, Понєдєльнік, Бізімана, Приходько (Рябов 18), Жан По (Кожушко 46), Іліч, Кузик, Задерака (Вакулко 74)

"Динамо": Бущан, Дубінчак, Дячук, Попов, Тимчик, Шепелєв (Андрієвський 80), Бражко, Караваєв (Малюк 90), Царенко (Буяльський 80), Беніто (Кабаєв 46), Ванат (Супряга 80)

Вилучення: Безкорований 12

Зазначимо, що це був дебютний поєдинок для Олександра Шовковського у ролі головного тренера київського "Динамо". На цій посаді він змінив Мірчу Луческу, який залишив київський клуб після поразки від "Шахтаря" у минулому турі УПЛ.

"Динамо" набрало 19 очок і піднялося на 8-е місце в турнірній таблиці Української Прем'єр-ліги. "Кривбас", у свою чергу, втратив лідерство. З 27 балами команда Юрія Вернидуба опустилася на друге місце.

У наступному турі чемпіонату України "Кривбас" зіграє проти "Миная", "Динамо" зустрінеться з львівським "Рухом".

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