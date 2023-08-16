Петро Чех вірить, що новий сезон стане успішним для українського півзахисника "Челсі".

Легендарний екс-голкіпер "Челсі" Петро Чех поділився своєю думкою про перспективи українського вінгера "синіх" Михайла Мудрика у новому сезоні.

Колишній футболіст вірить, що новий сезон стане проривом для 22-річного гравця збірної України.

"Мудрик провів дуже хорошу передсезонну підготовку - зокрема, тому, що грав на Євро U-21. Тому ви бачите, що він зараз у набагато кращій формі, ніж інші.

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Оскільки він добре виступив на турнірі і під час передсезонного збору, то у нього буде більше впевненості і він покаже, на що здатний.

Михайло швидкий, також у нього дуже хороший удар. Я вважаю, що в наступному сезоні він буде пробивати частіше, коли матиме такі можливості. Тому я очікую хорошого сезону в його виконанні", - сказав Чех в коментарі Youtube-каналу "Бомбардир".

Нагадаємо, Михайло Мудрик перейшов в "Челсі" з донецького "Шахтаря". У минулому сезоні українець зіграв за лондонський клуб 17 матчів і відзначився 2 результативними передачами.

У першому турі нового сезону АПЛ "Челсі" грав проти "Ліверпуля". Мудрик почав цю гру в запасі і з'явився на полі на 81-й хвилині зустрічі. Результативними діями українець не відзначився.

У наступному турі АПЛ "Челсі" зіграє проти "Вест Хема". Поєдинок відбудеться 20 серпня.

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