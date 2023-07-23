"Челсі" переміг "Брайтон" у товариському матчі з рахунком 4:3.

Півзахисник збірної України Михайло Мудрик прокоментував свій дебютний гол у складі "Челсі".

Напередодні українець відзначився за "синіх" у матчі проти "Брайтона", чим допоміг лондонцям здобути перемогу.

"Мені сподобалося. Коли я пробивав по воротах, то ні про що не думав. Я просто багато практикував такі моменти на тренуваннях. Це прийшло з тренувань.

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Моє взаєморозуміння з Ніколасом Джексоном? Тільки уявіть, що це був наш перший матч разом", - наводить слова Мудрика Absolute Chelsea.

Додамо, що "Челсі" виграв у "Брайтона" з рахунком 4:3. Мудрик вийшов на поле у другому таймі.

В рамках передсезонного турне по США у "Челсі" заплановано ще три поєдинки, в яких "сині" зіграють з "Ньюкаслом", "Фулхемом" і "Боруссією" Дортмунд.

Нагадаємо, Михайло Мудрик перейшов в "Челсі" з "Шахтаря" в січні цього року. Лондонський клуб заплатив "гірникам" за перехід українця 70 мільйонів євро. Ще 30 мільйонів євро донецький клуб отримає в якості бонусів.

Вінгер збірної України підписав контракт з "синіми" до літа 2031 року.

У минулому сезоні Мудрик зіграв 17 матчів у складі "Челсі" і відзначився 2 результативними передачами.

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