Іменитий американець розібрався з представником Японії Мікуру Асакура.

Легендарний американський екс-чемпіон світу Флойд Мейвезер-молодший (50-0, 27 КО) провів черговий виставковий бій.

У Японії на Saitama Arena 45-річний Мейвезер зустрівся з місцевим бійцем MMA Мікуру Асакурою.

У першому раунді Асакура намагався боксувати з Мейвезером, не боявся викидати удари в бік колишнього чемпіона світу. Флойд пропустив кілька ударів, але лише посміхався у відповідь.

Відео дня

Вже наприкінці другого раунду Мейвезер зумів провести атаку з правої, після якої суперник впав і не зміг продовжити поєдинок. Суддя зафіксував нокаут.

Відео нокауту:

Floyd won but ngl he’s copping some big shots. This was this Dudes first boxing fight 😭 pic.twitter.com/ywJ9JOvgJw — .Gif 🌍☄️ (@gifx69) September 25, 2022

Нагадаємо, раніше Флойд Мейвезер-молодший провів виставковий бій проти популярного блогера Логана Пола. Суперники провели восьмираундовий бій без суддів і вагових рамок. Поєдинок тривав усі 8 раундів, і Мейвезер не зумів нокаутувати суперника. Так як очки не підраховувалися, то переможець не був визначений.

Флойд Мейвезер: чим він відомий

На професійному рингу Мейвезер провів 50 боїв і у всіх здобув перемоги. Він ставав чемпіоном світу в п'яти вагових категоріях.

У 2005-2007 і 2013-2015 роках визнавався кращим боксером світу незалежно від вагової категорії за версією журналу The Ring.

У 2015 році американець оголошував про завершення кар'єри, але в 2017 році повернувся на ринг заради бою з Конором Макгрегором, в якому здобув дострокову перемогу.

31 грудня 2018 року Мейвезер провів виставковий бій в Японії, нокаутувавши Тенсіна Насукаву в першому раунді.

До жовтня 2018 року Мейвезер був найбільш високооплачуваним спортсменом в історії.

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