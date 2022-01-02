Британський боксер Ентоні Джошуа готується до бою-реваншу з Олександром Усиком.
Ентоні оприлюднив відео в Instagram-сторіз, з якого помітно, що американець Флойд Мейвезер консультує Джошуа. Не відомо, яка саме роль у Мейвезера, але Ентоні висловився про зустріч теплими словами:
"Найкращий у нашій справі. І завжди готовий допомогти порадою новому поколінню. Величезна повага, Флойд", - сказав Джошуа.
Нагадаємо, що Мейвезер раніше пропонував Джошуа свої тренерські послуги, а також казав, що для нього "перемога Усика над британцем не стала сенсацією".
Зазначимо, що бій Усика та Джошуа визнали найголовнішою подією 2021 року у світовому боксі.
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Усик - Джошуа: що відомо про реванш
- В контракті на перший бій Усика і Джошуа була прописана опція реваншу на випадок поразки британського боксера. Джошуа скористався нею.
- Повідомлялося, що реванш пройде, швидше за все, в березні або квітні 2022 року.
- Віталій Кличко прокоментував можливість проведення реваншу в Києві.
- Стало відомо, як розподілять гонорари в поєдинку-реванші.
- Джошуа заявив, що не проти провести реванш у Києві.
- Найбільш вірогідним місцем проведення реваншу називають традиційно Великобританію, а також країни Близького Сходу.