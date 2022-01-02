Ентоні Джошуа наполегливо тренується, щоб повернути собі чемпіонські пояси.

Британський боксер Ентоні Джошуа готується до бою-реваншу з Олександром Усиком.

Ентоні оприлюднив відео в Instagram-сторіз, з якого помітно, що американець Флойд Мейвезер консультує Джошуа. Не відомо, яка саме роль у Мейвезера, але Ентоні висловився про зустріч теплими словами:

"Найкращий у нашій справі. І завжди готовий допомогти порадою новому поколінню. Величезна повага, Флойд", - сказав Джошуа.

Нагадаємо, що Мейвезер раніше пропонував Джошуа свої тренерські послуги, а також казав, що для нього "перемога Усика над британцем не стала сенсацією".

Зазначимо, що бій Усика та Джошуа визнали найголовнішою подією 2021 року у світовому боксі.

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