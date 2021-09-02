Один з найкращих півзахисників світу Н'Голо Канте не зможе взяти участь у матчі.

Півзахисник "Челсі" і збірної Франції Н'Голо Канте не зможе взяти участь у матчі кваліфікації ЧС-2022 проти України.

Про це повідомляє L'Equipe.

Також матч пропустить ще один півзахисник Корентен Толіссо.

Обидва гравці мають травми литкових м'язів. У збірній Франції перед матчем з Україною їх замінять Маттео Гендузі з "Марселя" і Адрієн Рабьо з "Ювентуса".

Крім того, в матчі не зіграє захисник Жюль Кунде. Він отримав червону картку в грі проти Боснії і Герцеговини та пропустить матч через дискваліфікацію.

Читайте такожФутболіст збірної України пропустив матч з Казахстаном через отруєння

Україна - Франція: перед матчем

Матч української та французької збірних пройде в Києві 4 вересня.

1 вересня Україна не змогла обіграти Казахстан, а Франція зіграла внічию з Боснією і Герцеговиною (1:1).

Положення в групі D перед матчем наступне: Франція - 8 очок (4 матчі), Україна - 4 (4), Фінляндія - 2 (2), Боснія і Герцеговина - 2 (3), Казахстан - 2 (3).

Один проти одного Україна і Франція раніше грали 11 разів. "Жовто-сині" перемогли в одному матчі при чотирьох нічиїх і шести поразках.

Автор: Антон Дудар