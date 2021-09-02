Відбір на ЧС-2022: результати всіх матчів 1 вересня, положення команд

Нічия в матчах України та Франції, вольова перемога Португалії.

1 вересня пройшли матчі 4-го туру європейської кваліфікації на чемпіонат світу-2022. Збірна України не змогла обіграти Казахстан. А суперники "жовто-синіх" по групі Франція і Боснія і Герцеговина зіграли внічию (французи з 51-ї хвилини були в меншості). Результати всіх матчів Група А Португалія - Ірландія - 2:1 Люксембург - Азербайджан - 2:1 Положення команд: Португалія - 10 очок (4 матчі), Сербія - 7 (3), Люксембург - 6 (3), Ірландія - 0 (3), Азербайджан - 0 (3) Група D Казахстан - Україна - 2:2 Франція - Боснія і Герцеговина - 1:1 Положення команд: Франція - 8 очок (4 матчі), Україна - 4 (4), Фінляндія - 2 (2), Боснія і Герцеговина - 2 (3), Казахстан - 2 (3) Група F Данія - Шотландія - 2:0 Фарерські острови - Ізраїль - 0:4 Молдова - Австрія - 0:2 Положення команд: Данія - 12 очок (4 матчі), Ізраїль - 7 (4), Австрія - 7 (4), Шотландія - 5 (4), Фарерські острови - 1 (4), Молдова - 1 (4) Група G Латвія - Гібралтар - 3:1 Норвегія - Нідерланди - 1:1 Туреччина - Чорногорія - 2:2 Положення команд: Туреччина - 8 очок (4 матчі), Нідерланди - 7 (4), Чорногорія - 7 (4), Норвегія - 7 (4), Латвія - 4 (4), Гібралтар - 0 (4) Читайте такожРоналду дав ляпаса супернику під час матчу та уникнув покарання (відео) Група Н Мальта - Кіпр - 3:0 Росія - Хорватія - 0:0 Словенія - Словаччина - 1:1 Положення команд: Хорватія - 7 (4), Росія - 7 (4), Словаччина - 6 (4), Словенія - 4 (4), Мальта - 4 (4), Кіпр - 4 (4) Кваліфікація ЧС-2022: що потрібно знати Груповий етап кваліфікації ЧС-2022 проходить з 24 березня по 16 листопада 2021 року. Потім з 24 по 29 березня 2022 року будуть зіграні стикові матчі.

Від Європи на ЧС-2022 вийдуть 13 збірних. 10 переможців груп отримають прямі путівки. 10 команд, які займуть другі місця, а також два найкращих переможця груп Ліги Націй (на підставі рейтингу ЛН) розіграють ще три путівки в стикових матчах (відбудуться півфінали і фінали).

ЧС-2022 пройде з 21 листопада по 18 грудня. Україна у кваліфікації ЧС-2022 Збірна України потрапила до групи з Францією, Фінляндією, Боснією і Герцеговиною та Казахстаном.

Україна в гостях зіграла внічию з Францією (1:1), вдома не змогла обіграти Фінляндію (1:1), розійшлася миром з Казахстаном на своєму полі (1:1) і в гостях (2:2) Автор: Антон Дудар

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