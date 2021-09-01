Українська збірна знову не змогла обіграти збірну Казахстану в кваліфікації.

Збірна України в рамках 4-го туру кваліфікації чемпіонату світу-2022 грала в гостях з Казахстаном. Це був перший матч "жовто-синіх" під керівництвом Олександра Петракова. Матч завершився внічию.

Україна дуже швидко вийшла вперед - вже на 2-й хвилині гол забив Роман Яремчук. Нападник прийняв м'яч на груди за межами штрафного майданчика і ефектно пробив з льоту, встромивши м'яч під поперечину.

У першому таймі українці могли відзначитися ще двічі, але після удару Едуарда Соболя та рикошету Казахстан врятувала штанга. Потім каркас воріт ще двічі зіграв за господарів поля в одній атаці - спершу після замикання Андрія Ярмоленка м'яч влучив у штангу, а після удару Сергія Сидорчука - у поперечину.

Після перерви в України було ще два прекрасних моменти, але Микола Матвієнко та Едуард Соболь не реалізували виходи на ворота.

У підсумку на 74-й хвилині українці пропустили - Руслан Валіуллін вколотив м'яч у ворота з гострого кута.

На третій компенсованій до другого тайму хвилині Україна забила - Данило Сікан заштовхав м'яч у ворота у своєму дебютному матчі за збірну. Але утримати перемогу не вдалося - Валіуллін через дві хвилини оформив дубль.

Казахстан - Україна - 2:2

Голи: Валіуллін, 74, 90+5 - Яремчук, 2, Сікан, 90+3

Казахстан: Покатілов, Бистров, Марочкін, Логвиненко, Малий, Валіуллін, Тагиберген (Оразов, 90), Куат (Вороговський, 83), Васильєв (Жуков, 90), Нургалієв (Зайнутдинов, 59), Шушеначев (Аймбетов, 59)

Україна: П'ятов, Караваєв, Забарний, Матвієнко, Миколенко, Соболь (Сікан, 83), Сидорчук (Шапаренко, 75), Зінченко, Ярмоленко, Буяльський (Малиновський, 59), Яремчук( Циганков, 59)

Попередження: Васильєв - Миколенко, Зінченко

Відеоогляд матчу

1-й тайм

2-й тайм

Казахстан - Україна: підсумки матчу

Збірна України не змогла здобути першу перемогу в кваліфікації ЧС-2022. У "жовто-синіх" в активі 4 очки після чотирьох ігор.

Україна вчетверте поспіль зіграла у відборі на ЧС внічию з рахунком 1:1.

Андрій Ярмоленко провів свій 100-й матч за збірну України. Більше за Ярмоленка за українську команду грали лише Анатолій Тимощук (144 матчі) та Андрій Шевченко (111). 100 матчів також в активі Руслана Ротаня.

Автор: Антон Дудар