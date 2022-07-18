Євген Геллер вважає нове правило ФІФА не зовсім справедливим по відношенню до українських клубів.

Президент "Зорі" Євген Геллер прокоментував підготовку луганського клубу до нового сезону, а також розкритикував правило ФІФА, що дозволяє легіонерам призупиняти свої контракти з українськими командами.

В інерв'ю клубній прес-службі Геллер відзначив, що дане рішення ФІФА є не зовсім справедливим по відношенню до українських команд, які вкладають гроші в розвиток футболістів, а потім втрачають їх без компенсації.

"У нас перший раз іноземний тренер, довго вели розмову з Патріком ван Леувеном. Перший наш досвід такий, і сподіваюся, що він буде вдалим. Зараз в команді близько 40 гравців, у наставника є вибір. Тепер він повинен вибрати, хто йому потрібен, а кого можна віддати в оренду.

Легіонери? Правило ФІФА про припинення контрактів, м'яко кажучи, складно назвати справедливим. Багатьох гравців ми купували, ми з них зробили футболістів, а ФІФА дає їм право призупинити контракт без компенсації. Думаю, клуб вийде переможцем з цієї ситуації.

Наступного року "Зорі" 100 років, і сподіваюся, що клуб переживе і нас, і наших дітей. Буде прославляти Україну в Європі і світі", - сказав Геллер.

Нагадаємо, через повномасштабну війну, розв'язану РФ в Україні, ФІФА дозволила іноземним гравцям і тренерам призупинити свої контракти з українськими клубами до 30 червня 2023 року.

Дане рішення організації викликало безліч суперечок. Зокрема, керівництво "Шахтаря" заявило про наміри судитися з ФІФА через нове правило. У донецькому клубі вважають, що в результаті дій Міжнародної федерації футболу зірвалися угоди з трансферів декількох легіонерів "Шахтаря" і тепер "гірники" вимагають від організації відшкодування збитків за зірвані угоди в розмірі 50 мільйонів євро.

Вас також можуть зацікавити новини: