У понеділок, 30 жовтня, відбувся поєдинок 1/4 фіналу Кубка України з футболу, в якому "Вікторія" грала проти "Шахтаря".
Матч проходив на стадіоні "Лівий Берег" у Києві і завершився розгромною перемогою "гірників".
Рахунок у грі був відкритий на 17-й хвилині - відзначився хавбек "Шахтаря" Єгор Назарина. Через три хвилини "гірники" подвоїли перевагу в рахунку - гол з передачі Ярослава Ракицького забив Олександр Зубков. У самій кінцівці зустрічі Ярослав Ракицький забив третій м'яч у ворота "Вікторії" і встановив фінальний рахунок на табло.
"Вікторія" - "Шахтар" 0:3
Голи: Назарина (17), Зубков (20), Ракицький (90+1)
"Вікторія" (стартовий склад): Шеліхов, Нелін, Бичков, Сасовський, Ульянов, Долинський, Савченко, Байдал, Мишенко, Здирко, Галенко
"Шахтар" (стартовий склад): Різник, Бондар, Судаков, Ракицький, Зубков, Гочолеішвілі, Азаров, Келсі, Бондаренко, Назарина, Невертон
Відзначимо, що ця перемога стала дебютною для Марино Пушича на посаді головного тренера "Шахтаря". Боснійський спеціаліст очолив донецький клуб 24 жовтня. На чолі "гірників" він дебютував у матчі Ліги чемпіонів проти "Барселони" (1:2).
Свій наступний матч "Шахтар" зіграє 3 листопада. В рамках 13-го туру УПЛ "гірники" зустрінуться з київським "Динамо".