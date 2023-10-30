Перемогу "гірникам" принесли голи Назарини, Зубкова та Ракицького.

У понеділок, 30 жовтня, відбувся поєдинок 1/4 фіналу Кубка України з футболу, в якому "Вікторія" грала проти "Шахтаря".

Матч проходив на стадіоні "Лівий Берег" у Києві і завершився розгромною перемогою "гірників".

Рахунок у грі був відкритий на 17-й хвилині - відзначився хавбек "Шахтаря" Єгор Назарина. Через три хвилини "гірники" подвоїли перевагу в рахунку - гол з передачі Ярослава Ракицького забив Олександр Зубков. У самій кінцівці зустрічі Ярослав Ракицький забив третій м'яч у ворота "Вікторії" і встановив фінальний рахунок на табло.

Відео дня

"Вікторія" - "Шахтар" 0:3

Голи: Назарина (17), Зубков (20), Ракицький (90+1)

"Вікторія" (стартовий склад): Шеліхов, Нелін, Бичков, Сасовський, Ульянов, Долинський, Савченко, Байдал, Мишенко, Здирко, Галенко

"Шахтар" (стартовий склад): Різник, Бондар, Судаков, Ракицький, Зубков, Гочолеішвілі, Азаров, Келсі, Бондаренко, Назарина, Невертон

Відзначимо, що ця перемога стала дебютною для Марино Пушича на посаді головного тренера "Шахтаря". Боснійський спеціаліст очолив донецький клуб 24 жовтня. На чолі "гірників" він дебютував у матчі Ліги чемпіонів проти "Барселони" (1:2).

Свій наступний матч "Шахтар" зіграє 3 листопада. В рамках 13-го туру УПЛ "гірники" зустрінуться з київським "Динамо".

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