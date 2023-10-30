Боротьбу за трофей ведуть вісім клубів, серед яких 7 представників УПЛ і один - Першої ліги.

З 30 жовтня по 2 листопада будуть зіграні матчі 1/4 фіналу Кубка України з футболу.

На цій стадії турніру боротьбу за трофей ведуть вісім команд, серед яких один представник Першої ліги ("Вікторія", Суми) і сім представників Прем'єр-ліги ("Шахтар", "Чорноморець", "Зоря", "Ворскла", "Полісся", "Оболонь", "Олександрія").

Донецький "Шахтар" в рамках чвертьфіналу Кубка країни зустрінеться з "Вікторією". Гра пройде в Києві на стадіоні "Лівий Берег".

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Одеський "Чорноморець" прийме на своєму полі луганську "Зорю". "Полісся" в Житомирі зіграє з "Олександрією", а "Ворскла" відправиться в гості до "Оболоні".

Кубок України-2023/24: розклад матчів 1/4 фіналу

Понеділок, 30 жовтня

15:00 "Вікторія" - "Шахтар"

Середа, 1 листопада

15:00 "Чорноморець" - "Зоря"

Четвер, 2 листопада

15:00 "Полісся" - "Олександрія"

17:00 "Оболонь" - "Ворскла"

Нагадаємо, останнім переможцем Кубка України з футболу є київське "Динамо". У сезоні-2020/21 кияни перемогли луганську "Зорю". У поточному розіграші Кубка України "біло-сині" вилетіли на стадії 1/8 фіналу, сенсаційно програвши "Оболоні".

У минулому сезоні розіграш Кубка України не проводився через повномасштабну війну, яку розв'язала РФ. У сезоні 2021/22 турнір був завершений достроково з тієї ж причини.

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