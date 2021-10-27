Кубок України: результати та розклад матчів 1/8 фіналу

"Динамо" і "Шахтар" вже пройшли до наступного етапу.

26, 27 і 28 жовтня проходять матчі 1/8 фіналу Кубка України з футболу. Гранди українського футболу "Динамо" і "Шахтар" вже пройшли до наступного раунду змагань. Кияни обіграли "Маріуполь", а "Шахтар" не зазнав проблем з "Чорноморцем". Результати та розклад усіх матчів "Металіст-1925" - "Олександрія" - 2:5 Голи: Криськів, 63, Ременюк, 85 - Мустафаєв, 24, 29, Копіна, 53, Кожушко, 70, Устименко, 90+1 "Верес" - "Ворскла" - 1:3 Голи: Сергійчук, 90+4 (з пенальті) - Кане, 21, Пешич, 67, Яворський, 84 "Маріуполь" - "Динамо" - 1:2 Голи: Очеретько, 85 - Вербич, 16, Шабанов, 33 "Чорноморець" - "Шахтар" - 0:3 Голи: Фернандо, 65, Антоніо, 72, Дентіньо, 82 "Альянс" - "Львів" - 28 жовтня, 14.00 "Рух" - "Зоря" - 28 жовтня, 17.00 "Металіст" - "Колос" - 28 жовтня, 19.30 ЛНЗ - "Дніпро-1" - перенесено на невизначений термін Читайте такожГольова феєрія в Харкові: Олександрія розгромила Металіст-1925 у матчі Кубка України (відео) Кубок України 2021-2022: що потрібно знати На кожному раунді турніру клуби проводять по одному матчу.

П'ять клубів УПЛ ("Динамо", "Шахтар", "Зоря", "Колос" та "Ворскла") згідно з регламентом стартують у турнірі з 1/8 фіналу.

Поєдинки 1/4 фіналу та 1/2 фіналу заплановані на 2 березня та 20 квітня 2022 року відповідно.

Фінал турніру намічений на 11 травня 2022 року. Автор: Антон Дудар

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