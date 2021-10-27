У середу, 27 жовтня, в рамках 1/8 фіналу донецький "Шахтар" зустрічався з "Чорноморцем". Матч проходив в Одесі на стадіоні "Чорноморець".
Поєдинок завершився розгромною перемогою "гірників" з рахунком 3:0.
Всі свої голи підопічні Роберто Де Дзербі забили у другому таймі. Спочатку рахунок відкрив бразильський форвард Фернандо на 65-й хвилині зустрічі. На 72-й хвилині подвоїв перевагу "гірників" Маркос Антоніо, а крапку в грі поставив Дентіньо, забивши на 82-й хвилині матчу і довівши рахунок до розгромного.
"Чорноморець" - "Шахтар" - 0:3
Голи: Фернандо ( 65), Антоніо ( 72), Дентіньо (82)
"Чорноморець": Варакута, Дубко, Біловар, Кузик, Скорко, Вачіберадзе (Кравченко, 85), Брагару (Долгов, 78), Тлумак, Смирний, Цитаїшвілі (Авагімян, 67), Ванат (Бугай, 78).
"Шахтар": П'ятов, Конопля (Додо, 59), Кривцов, Вітао, Корнієнко (Ісмаїлі, 59), Маркос Антоніо, Судаков, Бондаренко, Тете (Марлос, 78), Соломон (Мудрик, 69), Фернандо (Дентіньо, 69).
Відео голів:
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- 27 жовтня "Ворскла" без особливих проблем здолала "Верес".
- 27 жовтня "Динамо" мінімально обіграло "Маріуполь".
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