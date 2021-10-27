"Гірники" впевнено крокують до наступного раунду турніру.

У середу, 27 жовтня, в рамках 1/8 фіналу донецький "Шахтар" зустрічався з "Чорноморцем". Матч проходив в Одесі на стадіоні "Чорноморець".

Поєдинок завершився розгромною перемогою "гірників" з рахунком 3:0.

Всі свої голи підопічні Роберто Де Дзербі забили у другому таймі. Спочатку рахунок відкрив бразильський форвард Фернандо на 65-й хвилині зустрічі. На 72-й хвилині подвоїв перевагу "гірників" Маркос Антоніо, а крапку в грі поставив Дентіньо, забивши на 82-й хвилині матчу і довівши рахунок до розгромного.

"Чорноморець" - "Шахтар" - 0:3

Голи: Фернандо ( 65), Антоніо ( 72), Дентіньо (82)

"Чорноморець": Варакута, Дубко, Біловар, Кузик, Скорко, Вачіберадзе (Кравченко, 85), Брагару (Долгов, 78), Тлумак, Смирний, Цитаїшвілі (Авагімян, 67), Ванат (Бугай, 78).

"Шахтар": П'ятов, Конопля (Додо, 59), Кривцов, Вітао, Корнієнко (Ісмаїлі, 59), Маркос Антоніо, Судаков, Бондаренко, Тете (Марлос, 78), Соломон (Мудрик, 69), Фернандо (Дентіньо, 69).

Відео голів:

Кубок України: результати 1/8 фіналу

На стадії 1/8 фіналу зіграно вже чотири матчі.

26 жовтня "Олександрія" обіграла "Металіст 1925" з рахунком 5:2.

27 жовтня "Ворскла" без особливих проблем здолала "Верес".

27 жовтня "Динамо" мінімально обіграло "Маріуполь".

Матч цієї стадії ЛНЗ- "Дніпро-1" був перенесений на листопад-грудень через спалах коронавірусу у господарів.

Автор: Володимир Медяник