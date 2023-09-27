"Минай" грав матч проти "Вікторії" експериментальним складом і без головного тренера.

У середу, 27 вересня, відбувся поєдинок 1/8 фіналу Кубка України з футболу, в якому "Вікторія" приймала "Минай".

Гра проходила на стадіоні "Ювілейний" у місті Суми і завершилася з рахунком 1:0 на користь господарів поля.

Єдиний гол, який і вирішив результат зустрічі, був забитий на 46-й хвилині - відзначився захисник "Вікторії" Максим Сасовський.

Відео дня

"Вікторія" - "Минай" - 1:0

Гол: Сасовський 47

"Вікторія": Шеліхов, Зозуля, Сасовський, Нелін, Ульянов, Покотилюк, Савченко (Сахно 68), Машталір (Шпіренок 77), Євпак (Галенко 68), Байдал (Чеглов 77), Шаврін (Здірко 90+3)

"Минай": Кемкін, Киричок, Юрій Михайлів (Ледньов 46), Солдат, Ременяк, Віталій Михайлів, Панасенко, Голуб ,Гечев (Клімак 62), Демиденко (Бідзінський 62), Вишневський

Попередження: Нелін 79, Шпиренок 81 - Гечев 56, Ременяк 74, Панасенко 87

Варто відзначити, що головний тренер "Миная" Володимир Шаран виставив на матч експериментальний склад, а сам на гру в Суми навіть не приїхав. Командою в цій зустрічі керував його асистент Сергій Мізін.

Додамо, що раніше в 1/4 фіналу Кубка України вийшли "Олександрія" і "Шахтар". Підопічні Руслана Ротаня вибили львівський "Рух", а "гірники" розгромили рівненський "Верес".

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