Результат зустрічі вирішив автогол Марка Сапуги.

У вівторок, 26 вересня, відбувся перший поєдинок 1/8 фіналу Кубка України з футболу, в якому "Олександрія" зустрічалася з "Рухом".

Перемога в цій зустрічі дісталася "Олександрії".

Результат поєдинку вирішив єдиний гол, який був забитий на 90+4-й хвилині зустрічі - лідер "Руху" Марко Сапуга, намагаючись перервати простріл зі штрафного, зрізав м'яч у свої ворота.

Відео дня

"Рух" - "Олександрія" - 0:1

Гол: Сапуга, 90+4 (автогол)

"Рух": Ледвій, Лях, Слюбик, Холод, Альваренга, Сапуга, Плюман, Притула, Мисик, Квасниця, Теслюк

"Олександрія": Єрмаков, Савченко, Скорко, Сігєєв, Мартинюк, Смирний, Шостак, Калитвинцев, Білошевський, Шулянський, Андрійчук

Відзначимо, що підопічні Руслана Ротаня зуміли безвиграшну серію, яка тривала шість матчів.

Нагадаємо, останнім переможцем Кубка України є київське "Динамо". "Біло-сині" обіграли луганську "Зорю" у фіналі сезону-2020/21.

У минулому сезоні розіграш Кубка України не проводився через повномасштабне вторгнення російських окупантів. З цієї ж причини турнір був достроково завершений і в сезоні-2021/22.

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