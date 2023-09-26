У вівторок, 26 вересня, відбувся перший поєдинок 1/8 фіналу Кубка України з футболу, в якому "Олександрія" зустрічалася з "Рухом".
Перемога в цій зустрічі дісталася "Олександрії".
Результат поєдинку вирішив єдиний гол, який був забитий на 90+4-й хвилині зустрічі - лідер "Руху" Марко Сапуга, намагаючись перервати простріл зі штрафного, зрізав м'яч у свої ворота.
"Рух" - "Олександрія" - 0:1
Гол: Сапуга, 90+4 (автогол)
"Рух": Ледвій, Лях, Слюбик, Холод, Альваренга, Сапуга, Плюман, Притула, Мисик, Квасниця, Теслюк
"Олександрія": Єрмаков, Савченко, Скорко, Сігєєв, Мартинюк, Смирний, Шостак, Калитвинцев, Білошевський, Шулянський, Андрійчук
Відзначимо, що підопічні Руслана Ротаня зуміли безвиграшну серію, яка тривала шість матчів.
Нагадаємо, останнім переможцем Кубка України є київське "Динамо". "Біло-сині" обіграли луганську "Зорю" у фіналі сезону-2020/21.
У минулому сезоні розіграш Кубка України не проводився через повномасштабне вторгнення російських окупантів. З цієї ж причини турнір був достроково завершений і в сезоні-2021/22.