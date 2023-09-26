Перемогу "Шахтарю" принесли голи Кащука, Бондаренка та Очеретька.

У вівторок, 26 вересня, відбувся поєдинок 1/8 фіналу Кубка України з футболу, в якому рівненський "Верес" приймав "Шахтар".

Гра завершилася розгромною перемогою донецького клубу.

Перший тайм цієї зустрічі завершився без забитих голів. У другій половині матчу "гірники" забили тричі. Відкрив рахунок у грі на 65-й хвилині Олексій Кащук. Через три хвилини Артем Бондаренко подвоїв перевагу своєї команди.

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У компенсований час Олег Очеретько забив третій м'яч "Шахтаря", встановивши фінальний рахунок на табло - 3:0.

"Верес" - "Шахтар" - 0:3

Голи: Кащук, 65, Бондаренко, 68, Очеретько, 90+1

"Верес": Паст, Гакман, Жуліо Сезар, Курко, Шевченко (Ковалюк, 71), Гагун, Кучеров (Гайдучик, 80), Кухарук, В. Шарай (Світюха, 71), Яго (С. Шарай, 66), Шестаков (Марусич, 66)

"Шахтар": Різник, Конопля, Чигринський, Міроші, Азаров, Назарина, Кащук (Швед, 72), Бондаренко (Степаненко, 76), Судаков (Очеретько, 76), Криськів (Зубков, 46), Келсі (Сікан, 46)

Нагадаємо, раніше в 1/4 фіналу Кубка України з футболу пробилася "Олександрія". Підопічні Руслана Ротаня вибили львівський "Рух".

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