В 1/4 фіналу Кубка України "Шахтар" зіграє проти "Вікторії".

У суботу, 29 липня, відбулося жеребкування 1/4 фіналу Кубка України з футболу.

Участь на цій стадії турніру беруть: "Чорноморець" (Одеса), "Вікторія" (Суми), "Зоря" (Луганськ), "Ворскла" (Полтава), "Полісся" (Житомир), "Шахтар" (Донецьк), "Оболонь" (Київ) і "Олександрія".

Предаставляем вашій увазі результати жеребкування.

Відео дня

Кубок України-2023/24. 1/4 фіналу

"Чорноморець" - "Зоря"

"Вікторія" - "Шахтар"

"Полісся" - "Олександрія"

"Оболонь" - "Ворскла"

Базова дата матчів 1/4 фіналу - 1 листопада. Поєдинки 1/2 фіналу заплановані на квітень 2024 року. Фінал відбудеться 15 травня.

Нагадаємо, минулого сезону розіграш Кубка України не проводився через повномасштабну війну, яку розв'язала РФ. У сезоні 2021/22 турнір був завершений достроково.

Чинним переможцем Кубка України є "Динамо". У сезоні-2020/21 кияни перемогли луганську "Зорю".

У поточному розіграші Кубка України "Динамо" вилетіло на стадії 1/8 фіналу, сенсаційно програвши "Оболоні".

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