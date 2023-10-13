У суботу, 29 липня, відбулося жеребкування 1/4 фіналу Кубка України з футболу.
Участь на цій стадії турніру беруть: "Чорноморець" (Одеса), "Вікторія" (Суми), "Зоря" (Луганськ), "Ворскла" (Полтава), "Полісся" (Житомир), "Шахтар" (Донецьк), "Оболонь" (Київ) і "Олександрія".
Предаставляем вашій увазі результати жеребкування.
Кубок України-2023/24. 1/4 фіналу
- "Чорноморець" - "Зоря"
- "Вікторія" - "Шахтар"
- "Полісся" - "Олександрія"
- "Оболонь" - "Ворскла"
Базова дата матчів 1/4 фіналу - 1 листопада. Поєдинки 1/2 фіналу заплановані на квітень 2024 року. Фінал відбудеться 15 травня.
Нагадаємо, минулого сезону розіграш Кубка України не проводився через повномасштабну війну, яку розв'язала РФ. У сезоні 2021/22 турнір був завершений достроково.
Чинним переможцем Кубка України є "Динамо". У сезоні-2020/21 кияни перемогли луганську "Зорю".
У поточному розіграші Кубка України "Динамо" вилетіло на стадії 1/8 фіналу, сенсаційно програвши "Оболоні".