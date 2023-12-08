"Жирона" слідом за "Валенсією" пробилася в 1/16 фіналу Кубка Іспанії.

У четвер, 7 грудня, відбувся поєдинок 1/32 фіналу Кубка Іспанії з футболу, в якому "Оріуела" приймала "Жирону".

Гра проходила на стадіоні "Лос Аркос" і завершилася феєричною перемогою гостей.

"Жирона" повела в рахунку в дебюті першого тайму - на 7-й хвилині Пабло Торре забив після передачі Ікера Альмена. Господарям поля вдалося відігратися на 27-й хвилині - гол забив Серхіо Мендінуета. На 45+3-й хвилині Луїс Деніел Букер забив другий гол у ворота каталонців і вивів "Оріуелу" вперед.

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У другому таймі "Жироні" вдалося зробити камбек і врятувати становище. Каталонці забили чотири голи у ворота суперника і здобули підсумкову перемогу з рахунком 5:2. Два голи забив Крістіан Стуані, ще по одному м'ячу в активі Порту і Валері.

"Оріуела" - "Жирона" - 2:5

Голи: Мендінуета, 27, Букер, 45+3 - Торре, 7, Стуані, 66, 74, Порту, 82, Валері, 87

Відзначимо, що український нападник Артем Довбик не потрапив в заявку на цей матч. Тренерський штаб дав форварду збірної України відпочинок. Віктор Циганков почав гру на лавці запасних і з'явився на полі на 83-й хвилині. Результативними діями українець відзначитися не встиг. Статистичний портал SofaScore оцінив гру Віктора в 6,7 бала.

Нагадаємо, раніше в 1/16 фіналу Кубка Іспанії пробилася "Валенсія" Романа Яремчука. "Кажани" обіграли в 1/32 фіналу "Аросу" з рахунком 1:0, завдяки голу українського нападника.

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