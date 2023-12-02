"Жирона" зробила камбек в 15-го туру чемпіонату Іспанії і повернулася на перше місце.

У суботу, 2 грудня, відбувся поєдинок 15-го туру іспанської Ла Ліги, в якому "Жирона" приймала "Валенсію".

Гра проходила на стадіоні "Монтіліві" в Жироні і завершилася перемогою господарів поля.

На 40-й хвилині Артем Довбик забив перший гол у матчі, проте арбітр зустрічі скасував взяття воріт через офсайд в українського нападника. На 57-й хвилині зустрічі "Валенсія" повела в рахунку - відзначився Уго Дуро. "Жироні" вдалося відігратися на 83-й хвилині - Крістіан Стуані забив після передачі Яна Коуту. На 88-й хвилині Крістіан Стуані оформив дубль і вивів "Жирону" вперед.

Відео дня

"Жирона" - "Валенсія" - 2:1

Голи: Стуані, 83, 88 - Дуро, 57

"Жирона": Гассаніга, Ерік Гарсія, Давід Лопес (Стуані, 75), Блінд, Гутьєррес, Еррера (Торре, 13, Коуто, 81), Алейш Гарсія, Мартін, Циганков, Довбик, Савіо

"Валенсія": Мамардашвілі, Коррея, Москера, Пауліста, Гасьоровський (Васкес, 89), Фульк'є (Амалла, 84), Пепелу, Герра, Фран Перес (Діахабі, 67), Дієго Лопес (Канос, 84), Дуро (Яремчук, 84)

Попередження: Блінд, 36, Коуто, 42, Савіо, 90+1 - Гасьоровський, 61, Дуро, 77, Пауліста, 90+5

Відео голів:

"Жирона" набрала 38 очок і піднялася на перше місце в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії. "Валесія" має в своєму активі 19 балів і займає 11-й рядок.

У наступному турі іспанської Ла Ліги "Жирона" зіграє проти "Барселони". Матч заплановано на 10 грудня. "Валенсія" в рамках 15-го туру чемпіонату 8 грудня зустрінеться з "Хетафе".

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