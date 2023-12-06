"Валенсія" пробилася в 1/16 фіналу Кубка Іспанії з футболу.

У вівторок, 5 грудня, відбувся поєдинок 1/32 фіналу Кубка Іспанії з футболу, в якому "Ароса" приймала "Валенсію".

Гра проходила на стадіоні "Да Ломба" і завершилася перемогою "кажанів".

Результат цього протистояння вирішив єдиний гол, автором якого став Роман Яремчук. Український нападник забив на 8-й хвилині зустрічі.

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Відзначимо, що цей гол став дебютним для Яремчука у складі "Валенсії".

"Ароса" - "Валенсія" - 0:1

Гол: Яремчук, 8

Огляд матчу:

Роман Яремчук відіграв 82 хвилини в грі проти "Ароси". Статистичний портал SofaScore оцінив гру українського нападника в 7,6 бала. Це найкраща оцінка серед усіх гравців цього матчу.

Головний тренер "Валенсії" Рубен Бараха поділився думкою про перемогу команди в матчі 1/32 фіналу Кубка Іспанії, а також оцінив гру Романа Яремчука.

"Головне, що ми пройшли далі. Перший тайм ми провели краще з точки зору простору. Роман Яремчук виконав хорошу роботу з рухом. Ми говорили про це в перерві.

Всім потрібні хвилини, і Кубок дає таку можливість. Роман забив гол. Для нього це добре. У Каноса були хвилини, у Амальї і Дьяхабі теж. Хесус Васкес, який довгий час не грав, провів весь матч. Альберто також повернувся, і ми повинні витягти з цього позитивні моменти. Травм не було, а гра допомогла нам отримати хвилини і повернути гравців в стрій", - сказав Рубен Бараха після гри.

Нагадаємо, Роман Яремчук перейшов у "Валенсію" влітку 2023 року, на правах оренди з бельгійського "Брюгге". У складі "кажанів" український нападник зіграв 9 матчів в рамках чемпіонату Іспанії та 2 поєдинки в Кубку країни.

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