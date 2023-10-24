Роман Яремчук забив гол, але суддя скасував взяття воріт через офсайд.

У понеділок, 23 жовтня, відбувся поєдинок 10-го туру іспанської Ла Ліги, в якому "Валенсія" приймала "Кадіс".

Гра проходила на стадіоні "Месталья" і завершилася перемогою господарів поля.

"Кажани" дуже швидко повели в рахунку - вже на 4-й хвилині гол у ворота "Кадіса" забив Хосе Гая. Асистував йому Селім Амалла. На 25-й хвилині Уго Дуро забив другий м'яч "Валенсії", який у підсумку став останнім у цій грі.

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Український нападник "Валенсії" Роман Яремчук вийшов на поле на 75-й хвилині. Українець був дуже активний і навіть забив гол, проте арбітр скасував взяття воріт через крихітний офсайд.

"Валенсія" - "Кадіс" - 2:0

Голи: Гая, 4, Дуро, 25

"Валенсія": Мамардашвілі, Коррея (Яремчук, 75), Пауліста, Москера, Гая, Пепелу, Герра, Фран Перес (Госальбес, 84), Дієго Лопес (Уго Гонсалес, 84), Амалла (Гільямон, 65), Дуро (Фулькье, 75)

"Кадіс": Ледесма, Карселен, Мері (Лукас Пірес, 46), Фалі Хіменес, Хаві Ернандес, Алехо (Алекс, 46), Ескаланте (Собріно, 79), Куаме, Наварро, Рамос (Марті, 65), Максі Гомес (Гвардіола, 65)

Попередження: Лукас Пірес, 68, Фалі Хіменес, 70

Вилучення: Наварро, 22

Огляд матчу:

Додамо, що за цю гру статистичний портал WhoScored поставив Яремчуку 6,1 бала. Це найкраща оцінка серед гравців "Валенсії", які вийшли на заміну.

За 10 зіграних турів "Валенсія" набрала 14 очок і займає восьме місце в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії. "Кадіс" з 9 балами займає 16-е місце.

У наступному турі чемпіонату Іспанії "Валенсія" зіграє проти "Атлетика" Більбао, а "Кадіс" зустрінеться з "Севільєю".

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