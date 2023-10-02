"Валенсія" опустилася на дев'яте місце в турнірній таблиці Ла Ліги.

У неділю, 1 жовтня, відбувся поєдинок восьмого туру іспанської Ла Ліги, в якому "Бетіс" приймав "Валенсію".

Гра проходила на стадіоні "Беніто Вільямарін" і завершилася розгромною перемогою господарів поля з рахунком 3:0.

У першому таймі футболістам "Бетіса" вдалося відзначитися один раз - на 41-й хвилині гол у ворота "кажанів" забив Ассане Діао.

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У другому таймі господарі поля засмутили "Валенсію" ще двічі. На 52-й хвилині гол у складі "Бетіса" забив Марк Рока, асистував йому Іско. На 85-й хвилині Ез Абде забив третій м'яч "зелено-білих" і поставив крапку в цій грі.

"Бетіс" - "Валенсія" - 3:0

Голи: Діао, 41, Рока, 52, Ез Абде, 85

"Бетіс": Браво, Бельєрін, Песселья, Бартра (Ріяд, 46), Міранда, Гвідо Родрігес (Альтіміра, 88), Рока, Родрі, Іско (Карвальо, 62), Діао (Абде, 72), Айосе Перес (Борха Іглесіас, 72)

"Валенсія": Мамардашвілі, Пауліста, Москера, Діахабі, Озкачар, Пепелу (Уго Гонсалес, 86), Герра, Фран Перес (Домінгес, 77), Алмейда (Гільямон, 68), Госальбес (Дієго Лопес, 46), Яремчук (Дуро, 46)

Попередження: Айосе Перес, 11, Песселья, 90 - Озкачар, 40, Пауліста, 43

Огляд матчу:

Зазначимо, що Роман Яремчук вперше вийшов на поле в основному складі "Валенсії". Український нападник зіграв 45 хвилин, після чого був замінений.

Статистичний портал WhoScored поставив Яремчуку за цю гру середню оцінку - 6,0 бала. Найкращим гравцем матчу був визнаний захисник "Бетіса" Херман Песселья - 8,2 бала.

Після восьми турів в активі "Валенсії" 10 набраних очок. Команда Романа Яремчука йде на 9-й сходинці в турнірній таблиці Ла Ліги. "Бетіс" з 12 балами займає 7-е місце. Лідирує в чемпіонаті мадридський "Реал", який набрав 21 очко.

У наступному турі чемпіонату Іспанії "Валенсія" зіграє проти "Мальорки", а "Бетіс" зустрінеться з "Алавесом".

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