"Валенсія" після трьох турів нового сезону чемпіонату Іспанії набрала шість очок.

Бельгійський "Брюгге" відпустив нападника Романа Яремчука на правах оренди до "Валенсії".

Орендна угода 27-річного українця розрахована до 30 червня 2024 року, інформує офіційний сайт "Валенсії".

"Валенсія" у сезоні 2023/24 стартувала з двох перемог в чемпіонаті Іспанії та йде шостою в турнірній таблиці. Минулого сезону команда зайняла 16-те місце в Ла Лізі та залишилася без єврокубків.

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Нагадаємо, що в Ла Лізі виступають Віктор Циганков і Артем Довбик.

Роман Яремчук: кар'єра

Роман Яремчук є вихованцем київського "Динамо", в Україні він також виступав за "Олександрію" на правах оренди.

У період з 2017 по 2021 рік Яремчук виступав за бельгійський "Гент". За "буйволів" Яремчук відіграв 152 матчі у всіх турнірах, в яких забив 61 м'яч.

Влітку 2021 року за 17 мільйонів євро Яремчук перейшов в португальську "Бенфіку". У складі "орлів" українець зіграв 48 матчів і забив 9 голів. Влітку 2022 року Роман покинув лісабонську команду і повернувся до Бельгії, але вже у склад "Брюгге". На його рахунку 6 голів та 3 асисти у 32 матчах за "Брюгге".

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