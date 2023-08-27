"Жирона" набрала сім очок у трьох стартових іграх Ла Ліги.

У суботу, 26 серпня, відбувся поєдинок третього туру чемпіонату Іспанії з футболу, в якому "Севілья" приймала "Жирону".

Гра проходила на стадіоні "Рамон Санчес Пісхуан" і завершилася перемогою каталонського клубу з рахунком 2:1.

Рахунок у грі був відкритий на 16-й хвилині - відзначився півзахисник "Жирони" Янхель Еррера. У кінцівці першого тайму хавбек господарів поля Неманья Гудель зрівняв рахунок у грі.

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На початку другого тайму півзахисник каталонців Алейш Гарсія забив другий гол "Жирони", який у підсумку приніс його команді перемогу. Асистував йому Арнау Мартінес.

"Севілья" - "Жирона" - 1:2

Голи: Гудель, 45+2 - Еррера, 16, Алейш Гарсія, 56

"Севілья": Дмитрович, Навас, Баде, Гудель, Педроса (Корона, 90+6), Соу, Ракітіч, Сусо, Олівер (Ламела, 71), Окампос (Рафа Мір, 75), Ен-Несірі

"Жирона": Гассаніга, Арнау (Коуто, 78), Давид Лопес, Блінд, Гутьєррес, Алейш Гарсія, Циганков (Валері, 79), Еррера (Хуанпе, 46), Мартін, Савіо (Торре, 90+6), Стуані (Довбик, 63)

Попередження: Окампос, 58, Салас, 75 - Арнау, 37

Огляд матчу:

Відзначимо, що український вінгер "Жирони" Віктор Циганков вийшов на цю гру в основному складі і відіграв 79 хвилин. Ще один українець Артем Довбик з'явився на полі на 64-й хвилині, замінивши Крістіана Стуані. Екс-форвард "Дніпра-1" мав фантастичну можливість забити гол, але в одному з моментів не влучив у порожні ворота.

Статистичний портал SofaScore поставив Віктору Циганкову за цей матч 6,7 бала, Артем Довбик отримав 6,3 бала.

Варто відзначити, що "Севілья" жахливо почала новий сезон. Раніше команда поступилася "Валенсії" (1:2) і "Алавесу" (3:4) в чемпіонаті Іспанії, а також програла "Манчестер Сіті" в матчі за Суперкубок УЄФА.

"Жирона" набрала сім очок у перших трьох матчах Ла Ліги. Команда Циганкова і Довбика зіграла внічию з "Реалом Сосьєдад" (1:1) і перемогла "Хетафе" (3:0).

Після трьох турів "Жирона" йде на другій позиції, а "Севілья" займає останню сходинку.

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