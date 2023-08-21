Українські футболісти результативними діями в цій грі не відзначилися.

У неділю, 20 серпня, в рамках другого туру чемпіонату Іспанії з футболу "Жирона" зустрічалася з "Хетафе".

Гра проходила на стадіоні "Монтіліві" і завершилася розгромною перемогою каталонського клубу з рахунком 3:0.

Рахунок у грі був відкритий на 12-й хвилині матчу - гол з передачі Савіо забив Янгель Еррера.

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На 55-й хвилині гри гол Крістіана Стуані дозволив "Жироні" подвоїти перевагу в рахунку. Через десять хвилин уругвайський нападник оформив дубль і встановив фінальний рахунок на табло.

"Жирона" - "Хетафе" - 3:0

Голи: Еррера, 12, Стуані, 56, 65

"Жирона": Гассаніга, Мартінес (Бернардо, 90), Лопес, Блінд, Гутьєррес, А. Гарсія, Циганков, Еррера (Клуа Оя, 90), Мартін (Торре, 84), Савіо (Валері, 71), Стуані (Довбик, 71)

"Хетафе": Сорія, Суарес (Рівера, 88), Дуарте, Мітрович (Порту, 59), Рікардо, Максимович, Джене, Санчес, Аленья (С. Гарсія, 66), Майораль (Лосано, 59), Латаса

Попередження: Гассаніга, Мартін - Латаса, Майораль, Мітрович, Джене, Дуарте

Огляд матчу:

Відзначимо, що Віктор Циганков вийшов у стартовому складі і відіграв весь матч, а Артем Довбик з'явився на полі на останні 20 хвилин. Ніхто з них не відзначився результативними діями. Статистичний портал SofaScore поставив Циганкову за цю гру 7,2 бала, Довбик отримав 6,7 бала.

Нагадаємо, в першому турі іспанської Ла Ліги "Жирона" зіграла внічию проти "Реала Сосьєдад" (1:1). Таким чином, після двох турів у команди Циганкова і Довбика чотири набраних очки.

У наступному турі чемпіонату Іспанії "Жирона" зіграє в гостях проти "Севільї", а "Хетафе" прийме на своєму полі "Алавес".

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