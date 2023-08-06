В іспанській команді тепер виступатиме два українці.

Форвард "Дніпра-1" та збірної України Артем Довбик перейшов до "Жирони". Про це повідомляє офіційний сайт іспанського клубу.

Сторони підписали контракт до 2028-го року. Сума трансферу не розголошується, але раніше ЗМІ повідомляли, що "Дніпро-1" отримає 7 мільйонів євро, при цьому "Жирона" володітиме лише 50% прав на форварда. Як відомо, інша половина прав належить данському "Мідтьюлланну".

26-річний Артем Довбик став найкращим бомбардиром УПЛ в минулому сезоні, забивши 24 голи. Загалом в рамках вищого українського дивізіону він відзначився 50 разів. Також він виступав у Данії та Молдові.

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В 2021-му році дебютував в складі збірної України. Саме його гол у ворота збірної Швеції вивів "синьо-жовтих" в чвертьфінал Євро. Станом на сьогодні на його рахунку 18 матчів та 6 голів за національну команду.

Transfermarkt оцінює Довбика в 15 мільйонів євро.

Нагадаємо, що за "Жирону" також виступає Віктор Циганков. В минулому сезоні екс-гравець "Динамо" допоміг своїй команді фінішувати на 10-й сходинці в Ла Лізі.

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