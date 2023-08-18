Роман Яремчук повертає собі впевненість.

У матчі-відповіді третього раунду Ліги конференцій зустрічалися "Брюгге" Романа Яремчука з ісландським "Акюрейрі". Український нападник вийшов у стартовому складі і провів на полі 79 хвилин.

Яремчук забив третій, четвертий і п'ятий голи своєї команди. "Брюгге", як і в першму матчі, переміг з рахунком 5:1 й пробився до плей-оф.

Акюрейрі - Брюгге - 1:5 (перший матч - 1:5)

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Голи: Петерсен, 59 - Боята, 7, Скурас, 45+3, Яремчук, 57, 85, 75

У вирішальному раунді за право потрапити до групового етапу Ліги конференцій "Брюгге" протистоятиме іспанській "Осасуні".

В першому матчі з ісландським клубом Яремчук також забив гол. Тепер на рахунку футболіста 6 голів та 3 асисти у 31 матчі за бельгійську команду.

Нагадаємо, в минулому сезоні "Брюгге" придбав Романа Яремчука у португальської "Бенфіки" за 17 мільйонів євро.

Додамо, що у липні відомий український футболіст Роман Безус теж оформив хет-трик у матчі Ліги конференцій.

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